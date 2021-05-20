Житель Богородского района лишился свободы за управление автомбилем в нетрезвом виде

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев
Прокуратура Нижегородской области сообщила, что вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении 46-летнего мужчины.
Суд установил, что в декабре 2019 года житель Богородского района управлял автомобилем и на трассе Н.Новгород – Ряжск был задержан сотрудниками ДПС. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался.
В ходе рассмотрения уголовного дела в суде ему изменили меру пресечения на заключение под стражу, так как в течение двух месяцев он уклонялся от судебного следствия, в суд не приходил.
При вынесении приговора суд учел, что злоумышленник имел непогашенную судимость за совершение четырех аналогичных преступлений.
В итоге мужчине назначили наказание в виде 11 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года.
Напомним, что мужчина погиб во время пожара в городском округе Семеновский.
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