Давид Мелик-Гусейнов проведет личный прием граждан Общество

Давид Мелик-Гусейнов Фото: НИА Нижний Новгород

Заместитель губернатора, заместитель председателя правительства Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов 15 июня проведет личный прием граждан. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Прием состоится с 15:00 до 18:00 по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, д.2, и пройдет с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

На прием могут записаться как жители Нижегородской области, так и иные граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории региона, если их вопрос не был решен на местном уровне и требует личного участия заместителя губернатора.

Давиду Мелик-Гусейнову, координирующему работу органов исполнительной власти по следующим направлениям, можно задать вопросы на следующие темы:

- формирование и реализация государственной социальной и жилищной политики;

- реализация и совершенствование мер социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, пожилых граждан, ветеранов, участников боевых действий, инвалидов, включая создание условий, обеспечивающих повышение уровня жизни населения, адресную социальную помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе посредством разработки и реализации государственных (региональных) программ;

- развитие социального жилищного строительства на территории Нижегородской области в рамках полномочий курируемых органов исполнительной власти региона;

- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;

- управление и распоряжение жилищным фондом Нижегородской области;

- профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения условий для социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;

- формирование и реализация молодежной политики;

- формирование и реализация государственной политики и осуществления управления в сфере охраны здоровья граждан;

- реализация государственной политики в области обязательного медицинского страхования в рамках полномочий курируемых органов исполнительной власти Нижегородской области;

- формирование и реализация государственной политики в Нижегородской области в сфере образования, воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, опеки и попечительства над несовершеннолетними гражданами, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации конституционного права граждан на образование и осуществляющих управление, государственного контроля (надзора) в области образования;

- формирование и реализация государственной политики в области содействия занятости населения.

Запись на прием прекращается за пять рабочих дней до его проведения. Рекомендуемая продолжительность приема одного заявителя - 15-20 минут. Желающим записаться необходимо обратиться в приемную граждан по телефонам: (831) 439-04-98, 430-96-39.