Ремонт в нижегородском реабилитационном центре "Алый парус" проведен при поддержке "ЛУКОЙЛ" Общество

Фото: пресс-служба компании

Ремонт в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Алый парус" проведен при поддержке "ЛУКОЙЛ". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, 18 мая заместитель генерального директора ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ") , депутат Заксобрания Нижегородской области Антон Гребень совместно с начальником управления по работе с федеральными органами власти и общественными организациями ПАО "ЛУКОЙЛ" Юрием Станкевичем посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Алый парус" Кстовского района после завершения в нем ремонтных работ.

Отмечается, что благодаря финансовой поддержке компании "ЛУКОЙЛ" в центре было продолжено обновление комнат для воспитанников. На сегодняшний день сделан качественный и современный ремонт во всех спальных комнатах ребят и в учебном классе. Теперь у воспитанников появились уютные спальные, яркая и светлая игровая комната для занятий.

"Обстановка, в которую попадает ребенок в период социальной реабилитации, оказывает огромное влияние на его психологическое состояние. Именно поэтому так важно создать правильную атмосферу в учреждении. Спасибо за помощь компании "ЛУКОЙЛ" и лично Антону Гребеню", - выразила благодарность за плодотворное сотрудничество и поддержку директор центра Ирина Челышева.

"Мы делаем все возможное, чтобы дети, в случае возникновения трудной жизненной ситуации, находились в комфортных условиях. Спасибо педагогам и сотрудникам центра, что детки находятся у них как дома, атмосфера уюта и добра здесь витает в воздухе, что подтверждают громкий смех и улыбки на лицах ребятишек", - сказал в свою очередь Антон Гребень.

После осмотра выполненных работ воспитанники центра порадовали присутствующих творческими номерами. В настоящее время в центре проходят реабилитацию 18 воспитанников.