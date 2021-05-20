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Общество

"Искренне желаю всем любви к родному слову и родной речи", - Юрий Шалабаев

24 мая 2021 10:44  [87] Общество
Юрий Шалабаев

Юрий Шалабаев

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глав Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с днем славянской письменности и культуры. Праздник отмечается 24 мая.

"Это один из немногих государственно-церковных праздников, который объединяет не только славянские народы, использующие созданный братьями Кириллом и Мефодием алфавит. Это праздник всех, кто пишет, говорит и думает по-русски", - сказал мэр.

"Особые слова признательности в этот день звучат в адрес тех, для кого изучение и преподавание русского языка стало профессией: кто сохраняет традиции языка, преподает и передает их подрастающему поколению, кто показывает пример его бережного использования в своих стихах, прозе, прекрасных книгах", - отмечается в поздравительной речи главы города.

"Искренне желаю всем любви к родному слову и родной речи! Пусть великий и богатый русский язык дарит радость общения, познания нового, счастья от возможности прикоснуться к шедеврам русской литературы и культуры", - говорится в поздравлении.

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Теги:
Праздники Юрий Шалабаев
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