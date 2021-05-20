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Водитель Honda в Нижегородской области разбился насмерть, въехав в забор

24 мая 2021 10:52  [82] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Водитель Honda в Нижегородской области разбился насмерть, въехав в забор. Об этом сообщает Управление ГИБДД России по Нижегородской области.

Согласно информации, ДТП было зафиксировано в 13:40 23 мая в СНТ Ленинец 7-113 в Богородском районе.

Отмечается, что 51-летний водитель автомобиля Honda не справился с управлением и совершил наезд на забор.

В результате полученного удара мужчина скончался.

В общей сложности за 23 мая в Нижегородской области произошло 11 ДТП, в которых один человек погиб, а еще 11 человек получили различные травмы.

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Теги:
ДТП
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