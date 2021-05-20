Водитель Honda в Нижегородской области разбился насмерть, въехав в забор Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Водитель Honda в Нижегородской области разбился насмерть, въехав в забор. Об этом сообщает Управление ГИБДД России по Нижегородской области.

Согласно информации, ДТП было зафиксировано в 13:40 23 мая в СНТ Ленинец 7-113 в Богородском районе.

Отмечается, что 51-летний водитель автомобиля Honda не справился с управлением и совершил наезд на забор.

В результате полученного удара мужчина скончался.

В общей сложности за 23 мая в Нижегородской области произошло 11 ДТП, в которых один человек погиб, а еще 11 человек получили различные травмы.