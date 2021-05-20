Более 10 домов временно остались без света в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 10 домов временно остались без света в двух районах Нижнего Новгорода 24 мая 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

Это связано с проведением плановых работ на электросетях.

Так, с 8:00 электричество отключено в доме №13 по ул. Уфимская, а также в домах №6, 7, 8, 8а, 11, 12, 14, 16, 20а по ул. Бригадная в Московском районе. Свет дадут к 16:00.

Кроме того, с 9:00 электроснабжение не осуществляется в домах №28, 28а, 30 по ул. Борская и №25 по ул. Васнецова в Автозаводском районе. Оно возобновится к 18:00.