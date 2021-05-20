"Большинство жителей ПФО уверены в победе сборной РФ в чемпионате Европы", - опрос банка "Открытие" Бизнес

Банк "Открытие" провел опрос накануне стартующего 11 июня чемпионата Европы по футболу.

Опрос показал, что большинство респондентов округа уверены в выходе нашей команды из группы в плей-офф, а 5% считают, что сборная России выиграет чемпионат Европы.

"Россия по-прежнему оправдывает статус не слишком футбольной страны", - говорится в исследовании банка. Около половины (47%) опрошенных жителей ПФО не планируют смотреть матчи чемпионата Европы. Весь турнир собираются посмотреть 37% респондентов округа. 11% намерены смотреть лишь те матчи, которые состоятся в Санкт-Петербурге, 5% постараются попасть на стадион.

Для сравнения, трансляции проходившего в России в 2018 году чемпионата мира по футболу смотрели 49% жителей ПФО (и 45% жителей России), а 6% удалось тогда попасть на стадионы и посмотреть матчи "живьем".

Жители округа, в целом, довольно оптимистично смотрят на турнирные перспективы нашей сборной. Возможно, сказалось неожиданно успешное выступление команды под руководством Станислава Черчесова на домашнем чемпионате мира-2018, где сборная России дошла до четвертьфинала, уступив там будущему финалисту - сборной Хорватии.

На сей раз, по мнению 29% опрошенных, наша команда выйдет из группы с Бельгией (сильнейшей сборной мира по текущему рейтингу ФИФА), Данией и Финляндией, но проиграет в 1/8 финала. 22% полагают, что сборной удастся повторить результат чемпионата мира-2018 и дойти до четвертьфинала. 13% видят сборную России в полуфинале, столько же - в финале. Лишь 5% надеются, что наша сборная выиграет чемпионат Европы (сборной СССР это удалось однажды - 61 год назад).

Любимым футболистом всех времен респонденты ПФО чаще всего называют легендарного вратаря московского "Динамо" и сборной СССР Льва Яшина (15%). Второе место в рейтинге занял Криштиану Роналду (12%). Далее располагаются аргентинские и бразильские легенды футбола разных лет - Диего Марадона и Роналдо (по 8%), а также Лионель Месси (7%) За ними расположился "король футбола" Пеле (6%).

Из действующих российских футболистов самыми популярными у опрошенных жителей округа является лучший российский вратарь последних двух десятилетий Игорь Акинфеев (19%) и капитан сборной России, нападающий Артем Дзюба (17%). За ним идут Александр Головин и Георгий Джикия (по 5%). При этом 45% респондентов отметили, что у них нет любимого российского футболиста из тех, кто играет сейчас.

Опрос проведен банком "Открытие" 12-19 мая по репрезентативной выборке среди 1 000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.