Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 29 районах Нижегородской области Общество

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 29 районах Нижегородской области Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 29 районах Нижегородской области. Об этом 24 мая сообщили в правительстве региона.

Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 117 101 жителю, из которых 50 934 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 66 167 - за пределами областного центра.

В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки коронавирус диагностирован у 38 жителей.

По числу заболевших в областном центре, традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 12 419 жителей (14 заболевших за сутки).

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (7 732 человека, за сутки коронавирус подтвердился у 3 жителей), Советский (7 202, +4 заболевших), Московский (5 418, еще 4 заболевших), Сормовский (5 298, еще 1 инфицированный), Канавинский (5 278, +2 человека), Приокский (3 918, +5 заболевших) и Нижегородский (3 669, за сутки - на 5 заболевших больше).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (всего 9 654 заболевших жителя), Бор (5 769), Павловский (2 997), Балахнинский (2 986), Выксунский (2 976), Городецкий (2 640), Богородский (2 636) и Шахунский (2 040).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин из-за улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу постепенно снимает действующие в регионе ограничения.

В частности, 29 апреля изменения касались возобновления работы хаммамов и саун в фитнес-клубах. Этим же указом увеличено число посетителей фитнес-центров и спортклубов, а также снято ограничение в заведениях общепита, где ранее за одним столом могли расположиться не более четырех человек.