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Бизнес

Банк "Открытие" 26 мая проведет онлайн-марафон для предпринимателей

24 мая 2021 12:58  [70] Бизнес

Банк "Открытие" 26 мая проведет онлайн-марафон для предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

В пресс-службе напомнили, что 26 мая будет День российского предпринимательства. "День непринимателя. Марафон непрерывных изменений" состоится в голосовом чате Telegram-канала банка "Открытие".

На протяжении 6 часов эксперты и предприниматели будут обсуждать актуальные вопросы и делиться опытом в трансформации бизнеса. Слушатели смогут задавать вопросы спикерам в прямом эфире.

В ходе марафона будут обсуждаться четыре основные темы – бизнес-тенденции и новые ниши для предприятий МСБ; поиск инсайтов в ошибках предпринимателей; пути масштабирования бизнеса: как превратить клиентов в друзей, поклонников и последователей.

Своим опытом и экспертными знаниями поделятся более 10 авторитетных спикеров, в том числе заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова, генеральный директор eBay в России Илья Кретов, сооснователь Digital Dolina, "Нетология" Максим Спиридонов, CEO Timepad Варвара Семенихина, CEO SETTERS Education Саша Жаркова, сооснователь "Кооператив Чёрный" Артем Темиров.

"На "Марафоне непрерывных изменений" не будет никакой абстрактной теории и общих фраз. Участникам на конкретных примерах расскажут, как устроен бизнес в России в 2021 году. Вы сможете поделиться своим кейсом в прямом эфире и получить обратную связь от экспертов", - рассказали в банке.

Любой участник сможет задать свой вопрос спикеру непосредственно на марафоне или в телеграм-канале проекта.

Четверо самых активных слушателей смогут выиграть бесплатное годовое обслуживание и мерч банка "Открытие".

Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте проекта.

Марафон стартует 26 мая в 11:00 мск.

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Теги:
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