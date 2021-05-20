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Общество

Более 60% нижегородских школьников выбрали для ЕГЭ профильную математику

24 мая 2021 13:38  [84] Общество

Фото: с сайта stavgymn24.ru

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Математика профильного уровня стала самым популярным предметом по выбору для сдачи ЕГЭ в 2021 году. Об этом сообщает региональное министерство образования, науки и молодежной политики.

В министерстве напомнили, что с 24 мая по всей России начинается экзаменационная кампания 2021 года. Для участников ЕГЭ экзамены начнутся 31 мая.

Одиннадцатиклассники, желающие продолжить обучение в этом году в вузах, будут сдавать ЕГЭ по русскому языку и учебным предметам, необходимым для поступления. Для получения аттестата им необходимо преодолеть минимальное количество баллов за ЕГЭ по русскому языку. Математика для участников ЕГЭ в этом году является предметом по выбору.

В Нижегородской области профильную математику выбрали 62% участников ЕГЭ. Вторым по популярности стало обществознание (50% участников), 25% выбрали физику, 18% - биологию, 17% - информатику и ИКТ.

Одиннадцатиклассники, не планирующие в этом году поступать в вузы, могут пройти государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и математике. Для получения аттестата этим выпускникам необходимо получить положительные результаты по русскому языку и математике. Такую форму в этом году выбрало только 5% выпускников.

Выпускники 9-х классов в этом году сдают только два экзамена: по русскому языку и математике. Положительные результаты экзаменов по этим предметам станут основанием для получения выпускниками 9-х классов аттестатов об основном общем образовании.

Всего в Нижегородской области в 2021 году будут сдавать экзамены 13 240 выпускников 11-х классов и 28 778 выпускников 9-х классов.

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Теги:
ЕГЭ Образование Школы
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