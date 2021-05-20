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Общество

"Бережливая поликлиника" заработала ещё в 10 медорганизациях Нижегородской области

24 мая 2021 13:47  [207] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Бережливая поликлиника" заработала ещё в 10 медорганизациях Нижегородской области. Об этом пишет ИА "Время Н" со ссылкой на ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики".

Согласно информации, эти организации оказывают первичную медико-санитарную помощь взрослому населению и являются структурными подразделениями Балахнинской ЦРБ, Борской ЦРБ, Вачской ЦРБ, Ветлужской ЦРБ и Володарской ЦРБ.

Всего сейчас проект "Бережливая поликлиника" в Нижегородской области реализуют 188 медицинских организаций и их структурных подразделений. Среди них — 61 детская поликлиника и 127 взрослых поликлиник.

Как рассказали в центре общественного здоровья и медицинской профилактики, суть бережливого производства заключается в сокращении времени ожидания, оптимизации проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.

СПРАВКА:
Бережливая поликлиника - проект, реализуемый министерством здравоохранения Нижегородской области совместно с государственной корпорацией "Росатом".

Его цель — оптимизация работы поликлиник, снижение времени пребывания в учреждении, разделение потоков пациентов и упрощение записи на прием к врачу.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье
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