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Культура и отдых

Александр Феклистов, Мария Аронова и Даниил Спиваковский сыграют на нижегородской сцене в комедии "Искуситель"

24 мая 2021 14:03  [145] Культура и отдых

Любимец публики Александр Феклистов, народная артистка России Мария Аронова и заслуженный артист России Даниил Спиваковский сыграют на нижегородской сцене в комедии "Искуситель".

Как сообщают организаторы, комедия в 2-х действиях по пьесе Валерия Шашина "Поджигатель" состоится на сцене КЗ "Юпитер" 26 мая.

В жизнь тихой супружеской пары Дмитрия и Елены неожиданно вторгается некто третий по фамилии Крамов. С помощью колких реплик этот трикстер начинает выуживать из прежде державших себя в рамках приличий хозяев дома более резкие и откровенные мысли друг о друге. И даже наводит Дмитрия на преступную мысль поджечь родовое имение Еланино.

Роль искусителя Крамова исполнил Александр Феклистов, образы супругов воплотили Мария Аронова и России Даниил Спиваковский. Этот острый, яркий, интригующий спектакль рассказывает о человеческом соблазне перед внезапно возникшими возможностями. Они обещают легкую выгоду, а в итоге заводят в тупик.

Эта авантюрно-запутанная история, где интрига и события стремительно и ежеминутно переворачивают сюжет с ног на голову. Но возможно, именно благодаря этому героями спектакля осознаются главные ценности.

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Теги:
Искусство культура Театр
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