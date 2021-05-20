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Общество

Мемориал учителям-участникам ВОВ открыт при поддержке "ЛУКОЙЛ"

24 мая 2021 14:30  [47] Общество

Фото: пресс-служба компании

Мемориал учителям-участникам Великой Отечественной войны открыт при поддержке "ЛУКОЙЛ". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, 19 мая в деревне Подлесово состоялось торжественное открытие мемориала учителям-участникам войны, работающим на территории Слободского сельсовета.

Создание и установка памятника стали возможными благодаря участию и победе МБОУ Подлесовской основной школы в конкурсе социальных и культурных проектов компании "ЛУКОЙЛ" в номинации "Великий подвиг". Данный проект направлен на сохранение памяти о самоотверженном труде педагогов школы и их вкладе в победу над фашизмом.

Право открыть мемориал было предоставлено заместителю генерального директора ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", депутату Заксобрания Нижегородской области Антону Гребеню и заместителю главы местного самоуправления Кстовского муниципального района Ивану Уланову.

"Компания "ЛУКОЙЛ" поддерживает проекты, направленные на увековечение памяти защитников Отечества и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Очень важно, что сегодня мы присутствуем на открытии мемориала учителям Слободского сельсовета-участникам Великой Отечественной войны, который создан по инициативе современных учеников школы. А это значит, что есть и останется в будущем память о военных подвигах и героическом труде наших предков во время Великой Отечественной войны на долгие годы", - прокомментировал открытие памятного знака Антон Гребень.

На открытии учащиеся рассказали биографию и боевой путь каждого учителя, после чего все участники митинга почтили память минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

В открытии также приняли участие: начальник управления по работе с федеральными органами власти и общественными организациями ПАО "ЛУКОЙЛ", заместитель председателя комитета по энергетической политике и энергоэффективности Российского союза промышленников и предпринимателей Юрий Станкевич, руководители Кстовского муниципального района, представители Земского собрания, сельской администрации, жители деревни Подлесово, родственники ветеранов.

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Теги:
Ветераны ЛУКОЙЛ
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