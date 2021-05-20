Около 160 тысяч нижегородцев проголосовали за объекты благоустройства на 2022 год Общество

Около 160 тысяч нижегородцев приняли участие в голосовании по выбору территорий, которые предстоит благоустроить в 2022 году по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ.

"Голосование вместе с регистрацией занимает около пяти минут. После выбора общественного пространства вам предложат указать, что, по вашему мнению, важно разместить на той или иной территории. Очевидно, что никто лучше самих жителей не знает, как должны изменяться общественные пространства, чтобы быть функциональными и комфортными местами для отдыха", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул, что для выбора общественных пространств остается меньше недели: голосование завершается 30 мая.

"Только за последние сутки участие в голосовании приняло более 5 000 нижегородцев. У жителей региона еще есть возможность выразить свое мнение при определении ключевых пространств для благоустройства по национальному проекту в следующем году", - добавил Глеб Никитин.

На сегодняшний день среди районов области наиболее активно участие в проекте принимают жители Арзамаса, Семенова, Лыскова, Навашина. В Нижнем Новгороде больше всего заинтересованы в благоустройстве общественных пространств жители Московского, Автозаводского, Канавинского и Ленинского районов.

Голосование на сайте https://golosza.ru/ началось 26 апреля и продлится до 30 мая. Проголосовать могут жители 19 городов Нижегородской области с населением более 20 тысяч человек. Каждый может выбрать наиболее нуждающееся в благоустройстве общественное пространство в своем населенном пункте: парк, сквер, набережную или площадь. Всего на рейтинговое голосование в Нижегородской области выдвинуто 133 территории.

Для тех жителей, у кого нет доступа в интернет, открыто 120 пунктов, где можно проголосовать очно. В этом нижегородцам помогают волонтеры.

Специалисты горячей линии Минстроя РФ готовы ответить на любые вопросы по поводу голосования по телефону: 8 (800) 600-20-13, который действует до 30 мая в круглосуточном режиме. В Нижегородской области работает региональная горячая линия: 8 (831) 202-24-39.

Напомним, национальный проект "Жилье и городская среда" утвержден в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Он включает в себя пять федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода".

Как ранее сообщал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в этом году благодаря увеличению финансирования из регионального и местных бюджетов на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды" в регионе будет направлено около 1,5 млрд рублей. Эти средства позволят обновить не менее 118 общественных пространств и 114 дворовых территорий, выбранных в минувшем году.