Житель Дзержинска оплатил долги за ЖКУ после ареста автомобиля Бизнес

Фото: Т Плюс

Один из жителей Дзержинска чуть не лишился своей машины Nissan из-за долга за отопление и горячую воду, превысившего 70 тысяч рублей. Об этом сообщает Нижегородскмй филиал "ЭнергосбыТ Плюс".

Арест на автомобиль был наложен судебным приставом в ходе очередного рейда по неплательщикам, организованного филиалом на прошлой неделе.

Узнав о том, что его машина отправлена на штрафстоянку, владелец транспортного средства в тот же день оплатил приставам всю сумму задолженности с учетом исполнительского сбора, судебных издержек, пени за просрочку платежей.

По закону судебными приставами в рамках исполнительных производств, кроме наложения ареста на имущество должника, могут быть установлены временные ограничения на выезд за пределы РФ, наложен запрет на совершение любых регистрационных действий с движимым и недвижимым имуществом.

"Это уже четвертый автомобиль, арестованный за долги за отопление и горячую воду в этом месяце. К сожалению, именно эта мера оказывается самой действенной для злостных неплательщиков: долги погашаются сразу. Рекомендуем гражданам не дожидаться крайних мер и своевременно оплачивать коммунальные услуги. Ведь каждый житель города знает, если у него есть долг за отопление и горячую воду более двух месяцев, то документы уже поданы в суд для принудительного взыскания", - предупредил директор Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.