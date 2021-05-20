Пункт приема платежей ЕРКЦ в Дзержинске расширяет спектр оказываемых услуг Общество

Фото: пресс-служба компании

Пункт приема платежей ООО "Единый расчетно-кассовый центр" в Дзержинске расширяет спектр оказываемых услуг. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, с 24 мая пункт в здании многофункционального центра (г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 16) будет оказывать дополнительные услуги жителям города.

Так, теперь здесь можно будет не только оплатить квитанцию за тепло и горячую воду без комиссии, но и обратиться к специалисту для решения вопросов по квитанциям ЕРКЦ.

Жители Дзержинска могут передать показания счетчиков, получить информацию о начислениях за коммунальные услуги, подать заявление на открытие лицевого счета, получить справку об отсутствии/наличии задолженности, выписку из финансового лицевого счета. Ранее по данным вопросам граждане могли обратиться только в центральный офис компании, расположенный по адресу ул. Петрищева, д. 10 А, или в операционные окна ЕРКЦ на Гастелло, д.11 (здание МФЦ).

"Уверена, что жители ул. Пушкинской и близлежащих улиц оценят преимущества операционного окна. Конечно, многие уже давно пользуются онлайн-сервисами на сайте нашей компании, однако остаются те граждане, которые предпочитают обращаться в компанию лично", - подчеркнула исполнительный директор ЕРКЦ Светлана Быстрова.

ЕРКЦ рекомендует пользоваться дистанционными сервисами на сайте компании, которые работают круглосуточно. Таким образом, у жителей всегда есть возможность вовремя оплачивать отопление и горячую воду, решать вопросы, связанные с начислениями в квитанциях за коммунальные услуги, а также регистрировать счетчики онлайн и передавать показания.

СПРАВКА:

ООО "Единый расчетно-кассовый центр" приступило к работе в сентябре 2007 года. На сегодняшний день компания осуществляет свою деятельность в трех городах Нижегородской области: Дзержинске, Кстове и Балахне.