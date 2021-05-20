Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Еще один мост через Оку построят в Нижнем Новгороде
ДК Ленина в Канавине может стать жилым домом
Названы сроки строительства новых линий метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 25 мая 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
24 мая 2021 16:19  [27] Нижегородский производитель выпускал сливочное масло с кишечной палочкой
24 мая 2021 15:56  [104] Пункт приема платежей ЕРКЦ в Дзержинске расширяет спектр оказываемых услуг
24 мая 2021 15:17  [117] Около 160 тысяч нижегородцев проголосовали за объекты благоустройства на 2022 год
24 мая 2021 14:30  [180] Мемориал учителям-участникам ВОВ открыт при поддержке "ЛУКОЙЛ"
24 мая 2021 13:47  [345] "Бережливая поликлиника" заработала еще в 10 медорганизациях Нижегородской области
24 мая 2021 13:38  [167] Более 60% нижегородских школьников выбрали для ЕГЭ профильную математику
24 мая 2021 12:46  [180] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 29 районах Нижегородской области
24 мая 2021 12:04  [237] Обнародовано число заболевших коронавирусом нижегородцев на 24 мая
24 мая 2021 11:43  [180] "Т Плюс" усилил меры безопасности нижегородцев при проведении плановых работ на теплосетях
24 мая 2021 10:54  [199] Более 10 домов временно остались без света в Нижнем Новгороде
Общество

Пункт приема платежей ЕРКЦ в Дзержинске расширяет спектр оказываемых услуг

24 мая 2021 15:56  [104] Общество

Фото: пресс-служба компании

Пункт приема платежей ООО "Единый расчетно-кассовый центр" в Дзержинске расширяет спектр оказываемых услуг. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, с 24 мая пункт в здании многофункционального центра (г. Дзержинск, ул. Пушкинская, д. 16) будет оказывать дополнительные услуги жителям города.

Так, теперь здесь можно будет не только оплатить квитанцию за тепло и горячую воду без комиссии, но и обратиться к специалисту для решения вопросов по квитанциям ЕРКЦ.

Жители Дзержинска могут передать показания счетчиков, получить информацию о начислениях за коммунальные услуги, подать заявление на открытие лицевого счета, получить справку об отсутствии/наличии задолженности, выписку из финансового лицевого счета. Ранее по данным вопросам граждане могли обратиться только в центральный офис компании, расположенный по адресу ул. Петрищева, д. 10 А, или в операционные окна ЕРКЦ на Гастелло, д.11 (здание МФЦ).

"Уверена, что жители ул. Пушкинской и близлежащих улиц оценят преимущества операционного окна. Конечно, многие уже давно пользуются онлайн-сервисами на сайте нашей компании, однако остаются те граждане, которые предпочитают обращаться в компанию лично", - подчеркнула исполнительный директор ЕРКЦ Светлана Быстрова.

ЕРКЦ рекомендует пользоваться дистанционными сервисами на сайте компании, которые работают круглосуточно. Таким образом, у жителей всегда есть возможность вовремя оплачивать отопление и горячую воду, решать вопросы, связанные с начислениями в квитанциях за коммунальные услуги, а также регистрировать счетчики онлайн и передавать показания.

СПРАВКА:
ООО "Единый расчетно-кассовый центр" приступило к работе в сентябре 2007 года. На сегодняшний день компания осуществляет свою деятельность в трех городах Нижегородской области: Дзержинске, Кстове и Балахне.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Т Плюс
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Другая нижегородская филармония им. Ростроповича
20 мая 2021 20:39"Другая" нижегородская филармония им. Ростроповича
Архив
Искуситель 26 мая КЗ Юпитер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph