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Общество

Нижегородский производитель выпускал сливочное масло с кишечной палочкой

24 мая 2021 16:19  [1] Общество

Фото: Россельхознадзор

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Нижегородский референтный центр Россельхознадзора при исследовании образцов сливочного масла местного производителя, выявил в продукции наличие кишечной палочки. Об этом сообщает ведомство.

В референтном центре не стали уточнять, кто именно из нижегородских производителей выпустил масло с кишечной палочкой. Ведомство занимается исследованием продукции и, обнаружив санитарные нарушения, направляет документы в соответствующие надзорные органы.

В данном случае исследование образцов масла осуществлялось по заказу государства. Кишечная палочка обнаружена в двух пробах.

Появление кишечной палочки в сливочном масле обусловлено нарушениями во время производства продукта, или на этапах хранения.

Употребление пищи с этой бактерией приводит к заболеваниям желудочно-кишечного тракта.

Напомним, что неделей ранее специалисты Нижегородского референтного центра обнаружили кишечную палочку при исследовании партии мороженого.

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Теги:
Безопасность Продовольствие
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