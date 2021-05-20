Нижегородский производитель выпускал сливочное масло с кишечной палочкой Общество

Фото: Россельхознадзор

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Нижегородский референтный центр Россельхознадзора при исследовании образцов сливочного масла местного производителя, выявил в продукции наличие кишечной палочки. Об этом сообщает ведомство.

В референтном центре не стали уточнять, кто именно из нижегородских производителей выпустил масло с кишечной палочкой. Ведомство занимается исследованием продукции и, обнаружив санитарные нарушения, направляет документы в соответствующие надзорные органы.

В данном случае исследование образцов масла осуществлялось по заказу государства. Кишечная палочка обнаружена в двух пробах.

Появление кишечной палочки в сливочном масле обусловлено нарушениями во время производства продукта, или на этапах хранения.

Употребление пищи с этой бактерией приводит к заболеваниям желудочно-кишечного тракта.

Напомним, что неделей ранее специалисты Нижегородского референтного центра обнаружили кишечную палочку при исследовании партии мороженого.