Нижегородский производитель выпускал сливочное масло с кишечной палочкой

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Нижегородский референтный центр Россельхознадзора при исследовании образцов сливочного масла местного производителя, выявил в продукции наличие кишечной палочки. Об этом сообщает ведомство.
В референтном центре не стали уточнять, кто именно из нижегородских производителей выпустил масло с кишечной палочкой. Ведомство занимается исследованием продукции и, обнаружив санитарные нарушения, направляет документы в соответствующие надзорные органы.
В данном случае исследование образцов масла осуществлялось по заказу государства. Кишечная палочка обнаружена в двух пробах.
Появление кишечной палочки в сливочном масле обусловлено нарушениями во время производства продукта, или на этапах хранения.
Употребление пищи с этой бактерией приводит к заболеваниям желудочно-кишечного тракта.
Напомним, что неделей ранее специалисты Нижегородского референтного центра обнаружили кишечную палочку при исследовании партии мороженого.
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