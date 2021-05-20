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Общество

ВОЗ прогнозирует появление более заразного, чем COVID-19, вируса

24 мая 2021 16:54  [142] Общество

Фото: с сайта shutterstock.com

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на открывшейся 24 мая в Женеве 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения, спрогнозировал появление нового смертоносного вируса.

"Не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус", - приводит ТАСС слова гендиректора ВОЗ.

Он сказал, что пандемию провоцирует отсутствие международной солидарности и желания обмениваться данными, предоставлять ресурсы и технологии.

"Сохранение безопасности мира требует лидерства, а также вовлеченности всех государств-членов", - подчеркнул Гебрейесус.

74-я Всемирная ассамблея здравоохранения (24 мая - 1 июня) уделит основное внимание борьбе с пандемией и предотвращению новых чрезвычайных ситуаций. Главный ежегодный форум ВОЗ проходит в онлайн-формате с участием 194 стран, в том числе России.

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Теги:
Здравоохранение Инфекция Коронавирус
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