Собственники нижегородских ОКН получат господдержку при ремонте зданий Общество

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Собственники нижегородских объектов культурного наследия (ОКН) в случае ремонта здания получат господдержку. Такую информацию озвучил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, выступая на пленарном заседании первого Всероссийского съезда городов фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер Фест".

Тема съезда - "На одной стороне: город, власть, общество". В мероприятии принимают участие волонтеры и координаторы фестиваля из разных регионов страны, представляющие более 30 городов.

"В этом году в Нижнем Новгороде пройдет уже четвертый сезон "Том Сойер Фест". За три предыдущих было отремонтировано семь домов на улицах Новой и Короленко. Фестиваль является неотъемлемой частью культурной жизни региона. Благодарю всех волонтеров за внимание к этой теме", - сказал Глеб Никитин.

Он отметил, что архитектурное наследие Нижнего Новгорода стало для него одним из главных впечатлений от региона.

"В Нижнем Новгороде удалось сохранить очень много, но до наших дней некоторые объекты дошли не в лучшем состоянии. Именно проект редевелопмента исторического центра города стал первым предложением по развитию региона, которое я озвучил президенту России Владимиру Путину. Был сделан ряд конкретных шагов. Президент поддержал наш проект, о чем было сказано в послании Федеральному собранию. Сейчас готовится соответствующая федеральная программа. Пока же мы проводим ремонт объектов культурного наследия за счет других источников. Большая работа ведется в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода", - добавил Глеб Никитин.

В 2020 году выполнены работы на 31 ОКН, находящемся в областной собственности. В нынешнем году работы запланированы еще на 42 ОКН. Глеб Никитин подчеркнул, что ремонт необходим зданиям, собственниками которых являются физические и юридические лица.

"Решение в данной ситуации мы видим в создании максимально выгодных для собственника условий проведения работ на объекте, в том числе льготных условий аренды, продажи, компенсации произведенных затрат. Последние полтора года у нас ведется масштабная работа по вовлечению в гражданский оборот неиспользуемых объектов культурного наследия, повышению их инвестиционной привлекательности", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор рассказал, что в регионе принято постановление, определяющее порядок заключения правительством Нижегородской области соглашения о принятии на себя юридическим лицом обязательства, которое является основанием для признания проекта масштабным инвестиционным. 19 мая 2021 года состоялось подписание первого в России подобного соглашения между правительством Нижегородской области и инвестором о сохранении объекта культурного наследия. Когда инвестор соглашается на работу с историческим объектом, он может получить право на аренду земельного участка, если цена реставрации равна или превышает рыночную стоимость этого земельного участка.

Также в 2020 году принято постановление "Об утверждении порядка определения объема и предоставления субсидии на проведение ремонтных работ общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия народов РФ, в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода". В его рамках Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области с прошлого года получает субсидию на реставрацию МКД, являющихся объектами культурного наследия.

"На данный момент уже разработана проектная документация на ремонт фасадов и кровли 11 многоквартирных домов, которые являются объектами культурного наследия. В нынешнем году эти работы планируется завершить. Я дал поручение разработать план мероприятий на пять лет по капитальному ремонту всех многоквартирных домов, являющихся ОКН", - отметил Глеб Никитин.

В планах и принятие постановления об утверждении порядка предоставления субсидий за счет средств областного бюджета юридическим и физическим лицам в целях возмещения части затрат на сохранение объектов культурного наследия, расположенных в границах исторических территорий Нижнего Новгорода.

Говоря о нижегородском опыте сохранения и воссоздания исторической городской среды, глава региона обозначил задачи, которые стоят перед недавно созданным АНО "АСИРИС". По словам губернатора, агентство, по сути, является "единым окном" по поиску частных инвесторов для реставрации, их помощником в получении всех необходимых согласований.

В ходе съезда концепцию воссоздания фасадных решений города Арзамаса в границах исторического поселения федерального значения представил глава этого муниципалитета Александр Щелоков. Он рассказал, что в Арзамасе ведется работа по 125 фасадам зданий, расположенных на одной улице: разработана концепция исторической идентичности, уточнен правовой статус, идет диалог с собственниками. Также разработаны решения по 186 вывескам.

Напомним, 21 мая в Нижнем Новгороде стартовал первый Всероссийский съезд "Том Сойер Фест". Организаторами выступают АНО "АСИРИС" и "Том Сойер Фест Нижний Новгород" при поддержке правительства Нижегородской области и администрации Нижнего Новгорода.

В рамках мероприятия подводятся итоги прошлого сезона и обсуждаются планы на будущее. В программе съезда - дискуссии и паблик-токи о региональных практиках сохранения исторического наследия. Кроме того, с 25 по 29 мая будет работать волонтерский кампус для жителей других городов. Программа составлена таким образом, чтобы волонтеры могли не только ремонтировать нижегородские исторические деревянные дома, но и получать необходимые навыки, развиваться в этой сфере. Закрытие съезда состоится 29 мая.