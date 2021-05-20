Запрет на посещение лесов действует в 11 районах Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Запрет на посещение лесов действует в 11 районах Нижегородской области. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона.

В настоящее время IV класс пожарной опасности в лесах сохраняется на всей территории Выксунского района, а также частично в Ветлужском, Вознесенском, Воскресенском, Городецком, Краснобаковском, Кулебакском, Лукояновском, Навашинском, Первомайском, Чкаловском районах.

Запрет начинает действовать при наступлении IV-V класса пожарной опасности по погодным условиям.

Узнать, какой класс пожарной опасности действует на той или иной территории можно с помощью карты пожарной опасности, которая обновляется ежедневно.

Специалисты минлесхоза Нижегородской области также напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесу. При обнаружении возгораний необходимо незамедлительно сообщить на прямую линию лесной охраны: 8(800) 100 94 00 или в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства: 8(831) 430-01-23.

Ранее сообщалось, что в связи с пожароопасным сезоном авиапатрулирование лесов началось в Нижегородской области. Первый полет состоялся в майскиt праздники. Воздушное патрулирование осуществляется двумя самолетами, контракт заключен на 500 летных часов.

Напомним, в этом году в Нижегородской области на землях лесного фонда противопожарный режим введен с 22 апреля в южных районах области, с 29 апреля - в северных районах.

"Практически все случаи возникновения пожаров связаны с человеческим фактором, с безответственностью людей, с неосторожным обращением с огнем во время пала травы и сжигания мусора. Я хочу призвать руководителей муниципалитетов не просто усилить разъяснительную работу с населением, а привлекать жителей к ответственности, выписывать штрафы за нарушение пожарной безопасности. Когда речь идет о жизни и здоровье людей, просто призывать их к сознательности – недостаточно", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.