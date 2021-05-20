Обвиняемый в изнасиловании и убийстве на Бору 9-летней девочки, получил пожизненный срок Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Суд приговорил 34-летнего жителя Бора к пожизненному заключению в колонии особого режима за изнасилование и убийство 9-летней девочки и ее мамы, которая ранее была сожительницей обвиняемого. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Преступление произошло в сентябре 2020 года. Обвиняемый пришел в гости к своей 46-летней подруге и, поссорившись с ней, до смерти избил женщину.

После произошедшего он покинул квартиру, но в этот же день встретил на улице дочь погибшей. Девочка возвращалась из школы и находилась в это время на автобусной остановке в пос. Неклюдово. Мужчина предложил проводить девочку до дома, но заведя ее в безлюдное место, совершил с ней насильственные действия сексуального характера, а затем задушил ребенка.

Тело девочки нашли 24 сентября. После этого стало известно и о гибели ее мамы.

Мужчину признали виновным в убийстве (п.п. "а", "в", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней" (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ). Пожизненное лишение свободы является максимальным наказанием за содеянное.