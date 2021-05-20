Еще один мост через Оку построят в Нижнем Новгороде
ДК Ленина в Канавине может стать жилым домом
Начато серийное производство автомобиля "ГАЗель NN"
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 25 мая 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Культура и отдых
24 мая 2021 18:10  [226] Июньский спецвыпуск исторического журнала "Дилетант" посвящен Нижнему Новгороду
24 мая 2021 14:03  [463] Александр Феклистов, Мария Аронова и Даниил Спиваковский сыграют на нижегородской сцене в комедии "Искуситель"
24 мая 2021 12:39  [270] Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 24 по 30 мая 2021 года
21 мая 2021 14:46  [1008] Автокинотеатр будет работать в Нижнем Новгороде этой осенью
21 мая 2021 11:11  [749] "Такого Сахаровского фестиваля не было еще никогда", - Ольга Томина
20 мая 2021 21:20  [1873] Портрет Мстислава Ростроповича из 42 тысяч модулей установили в нижегородской филармонии
20 мая 2021 20:39  [1011] "Другая" нижегородская филармония им. Ростроповича
19 мая 2021 19:11  [1314] Создание портрета с изображением Максима Горького на многоэтажке завершилось в Нижнем Новгороде
19 мая 2021 16:41  [591] Памятник создателю "Толкового словаря" Владимиру Далю установят в Нижнем Новгороде
19 мая 2021 08:50  [488] Посвященный юбилею Нижнего Новгорода гала-концерт пройдет в музучилище им. М. А. Балакирева
Культура и отдых

Июньский спецвыпуск исторического журнала "Дилетант" посвящен Нижнему Новгороду

24 мая 2021 18:10  [226] Культура и отдых

Темой июньского спецвыпуска познавательного исторического журнала "Дилетант" стало приближающееся 800-летие Нижнего Новгорода.

"800 лет, возраст расцвета", - приводит пресс-служба правительства Нижегородской области мнение авторов издания.

Читатели узнают, что за долгие века своего существования Нижний Новгород был важнейшим центром духовной и культурной жизни, местом, где разместилась крупнейшая в империи ярмарка, и является городом с ведущими промышленными предприятиями страны.

Для спецвыпуска подготовили материалы об истории основания города, таймлайн с ключевыми историческими событиями, подборку статистических фактов, рассказ о самых значимых правителях и руководителях города, статьи о Нижегородском кремле и Нижегородской ярмарке, событиях 1612 года и о том, какую роль сыграли в развитии Нижнего старообрядцы. Также в свежем номере можно прочитать о развитой нижегородской промышленности и восхитительных народно-художественных промыслах, увидеть обзор удивительных храмов и впечатляющих архитектурных объектов.

"Восемь веков нижегородской истории вместили невероятное количество интересных фактов и событий. В регионе жили и работали интереснейшие люди, оказавшие серьезное влияние на судьбу России. Многие имена и факты на первый взгляд хорошо известны, но новый взгляд и подача всегда полезны. В спецвыпуске "Дилетанта" представлено все, чем гордится наша область. Уверен, что журнал будет интересен людям всех возрастов", - поделился впечатлением губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как сообщал ранее Глеб Никитин, основные торжества, посвященные 800-летию Нижнего Новгорода, пройдут с 19 по 21 августа 2021 года. При этом 21 августа состоится гала-шоу в акватории Волги и Оки.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
История Литература Юбилеи и праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Другая нижегородская филармония им. Ростроповича
20 мая 2021 20:39"Другая" нижегородская филармония им. Ростроповича
Архив
Искуситель 26 мая КЗ Юпитер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph