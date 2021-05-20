Июньский спецвыпуск исторического журнала "Дилетант" посвящен Нижнему Новгороду Культура и отдых

Темой июньского спецвыпуска познавательного исторического журнала "Дилетант" стало приближающееся 800-летие Нижнего Новгорода.

"800 лет, возраст расцвета", - приводит пресс-служба правительства Нижегородской области мнение авторов издания.

Читатели узнают, что за долгие века своего существования Нижний Новгород был важнейшим центром духовной и культурной жизни, местом, где разместилась крупнейшая в империи ярмарка, и является городом с ведущими промышленными предприятиями страны.

Для спецвыпуска подготовили материалы об истории основания города, таймлайн с ключевыми историческими событиями, подборку статистических фактов, рассказ о самых значимых правителях и руководителях города, статьи о Нижегородском кремле и Нижегородской ярмарке, событиях 1612 года и о том, какую роль сыграли в развитии Нижнего старообрядцы. Также в свежем номере можно прочитать о развитой нижегородской промышленности и восхитительных народно-художественных промыслах, увидеть обзор удивительных храмов и впечатляющих архитектурных объектов.

"Восемь веков нижегородской истории вместили невероятное количество интересных фактов и событий. В регионе жили и работали интереснейшие люди, оказавшие серьезное влияние на судьбу России. Многие имена и факты на первый взгляд хорошо известны, но новый взгляд и подача всегда полезны. В спецвыпуске "Дилетанта" представлено все, чем гордится наша область. Уверен, что журнал будет интересен людям всех возрастов", - поделился впечатлением губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как сообщал ранее Глеб Никитин, основные торжества, посвященные 800-летию Нижнего Новгорода, пройдут с 19 по 21 августа 2021 года. При этом 21 августа состоится гала-шоу в акватории Волги и Оки.