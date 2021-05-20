Нижегородская область увеличила товарооборот со странами дальнего зарубежья на 5% Бизнес

Фото: Предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области

Нижегородская область увеличила товарооборот со странами дальнего зарубежья в I квартале 2021 года на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Товарооборот с этими странами вырос на 5 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг 1,5 млрд долларов. В числе наших ключевых зарубежных партнеров – Китай, Индия, Нидерланды и Германия. А в целом на долю внешней торговли со странами дальнего зарубежья приходится 81% в общей структуре внешнеторговых операций региона", – сообщил Глеб Никитин.

Экспорт в страны дальнего зарубежья вырос за первый квартал на 9% и достиг $816 млн. Импорт из стран дальнего зарубежья составил $656 млн, что практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года.

В целом внешнеторговый оборот Нижегородской области за январь-март также сохранился на уровне 1-го квартала 2020-го и составил $1,82 млрд.

"По этому показателю наш регион занимает второе место в Приволжском федеральном округе. Помимо стран дальнего зарубежья, в числе наших крупнейших партнеров – государства ближнего зарубежья, прежде всего Белоруссия и Казахстан. При этом в структуре товарооборота преобладал экспорт, на его долю пришлось 60% взаимных поставок. Это свидетельствует о востребованности нижегородской продукции, преимущественно несырьевой неэнергетической, за рубежом", – добавил Глеб Никитин.

Как пояснили в департаменте внешних связей правительства Нижегородской области, рост экспорта отмечался по многим товарным группам. Так, поставки машиностроительной продукции увеличились в 1,8 раза, до $290 млн, благодаря росту поставок паровых турбин в Индию, жидкостных насосов, термического и специального механического оборудования в Бангладеш.

Более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился экспорт химической промышленности и продовольственных товаров и сырья. Это произошло за счет роста сбыта каучука, резиновых изделий, пластмасс и органических химических соединений в Германию, Польшу, Марокко, Швейцарию и Бельгию.

В Китай, Иран и Азербайджан стали активнее поставляться продовольственные продукты.

Зафиксирован и рост экспорта нижегородской продукции металлургической промышленности – в 1,7 раза – вследствие увеличения поставок изделий из черных металлов в Индию, Египет, Белоруссию, черных металлов – в Турцию, Азербайджан и Германию, меди – в Китай, изделий из никеля – в Италию и Чехию.