Более 300 нижегородских компаний включено в реестр социальных с начала 2021 года Бизнес

Более 300 компаний включено в реестр социальных предприятий Нижегородской области с начала 2021 года. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Решение о включении в реестр субъектов, занятых в социальном предпринимательстве, принимает комиссия, созданная при региональном министерстве промышленности, торговли и предпринимательства. На основании этого перечня Федеральная налоговая служба вносит сведения о социальных предприятиях в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

"С начала года прошло семь заседаний комиссии. По результатам их работы 171 организация впервые получила статус социального предприятия, и еще 135 подтвердили статус. Но это не конечные итоги - на днях Минэкономразвития РФ продлило срок приема заявок, и теперь заявку на включение в реестр можно подать в течение всего года", - сообщил Андрей Саносян.

Участники реестра могут пользоваться мерами поддержки, специально разработанными для социального бизнеса в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Социальные предприниматели могут воспользоваться такими мерами поддержки, как бесплатные обучающие программы, реклама на экранах и билбордах в городе и области, грантовые конкурсы. В этом году социальные предприниматели могут претендовать на гранты до 500 тысяч рублей. Также предусмотрены консультационная поддержка, льготные кредиты, услуги по разработке сайтов, бизнес-планов, франшиз. Большое внимание уделяется образовательным и акселерационным программам, среди которых специализированные семинары, тренинги, мастер-классы, деловые игры и различные интенсивы по вопросам открытия бизнеса в социальной сфере, бухгалтерского и налогового учета, организации эффективных продаж, маркетингу, участия в закупках и другим", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Поддержку социальным предпринимателям в Нижегородской области оказывает региональный Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС НО). По итогам 2020 года Центр был признан лучшим в России и стал победителем Первой Национальной премии "Мой бизнес" в номинации "Лучший центр инноваций в социальной сфере".

Подробная информация о мерах поддержки для социальных предпринимателей, а также о порядке подачи заявления в реестр социальных предприятий доступна на сайте ЦИСС52.РФ, в разделе "Поддержка". Также подробнее о вступлении в реестр можно узнать по телефонам: 8 (831) 429-07-25, 8 (930) 700-08-55.

В регионе действует национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", благодаря которому предприниматели получают консультационную, информационную, имущественную, финансовую поддержку. В рамках нацпроекта были открыты центр "Мой бизнес" и его филиалы в 31 муниципалитете.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Основная задача нацпроекта — увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.