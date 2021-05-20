Названы сроки строительства новых линий метро
ДК Ленина в Канавине может стать жилым домом
Получены разрешения на вылеты в Болгарию, Германию и Грецию
Начато серийное производство автомобиля "ГАЗель NN"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 25 мая 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
24 мая 2021 18:49  [142] Более 300 нижегородских компаний включено в реестр социальных с начала 2021 года
24 мая 2021 18:34  [94] Нижегородская область увеличила товарооборот со странами дальнего зарубежья на 5%
24 мая 2021 15:29  [342] Житель Дзержинска оплатил долги за ЖКУ после ареста автомобиля
24 мая 2021 12:58  [305] Банк "Открытие" 26 мая проведет онлайн-марафон для предпринимателей
24 мая 2021 12:17  [144] "На рынке меди в краткосрочной перспективе ожидается заметный рост волатильности", - Даниил Каримов
24 мая 2021 11:50  [179] "Большинство жителей ПФО уверены в победе сборной РФ в чемпионате Европы", - опрос банка "Открытие"
24 мая 2021 11:23  [266] ФНС требует банкротства Шатковского ПАП
21 мая 2021 18:29  [929] Делегация ижевского завода микроэлектроники посетила АПЗ
21 мая 2021 18:28  [562] Глеб Никитин взял на контроль вопросы, озвученные на конференции совета МСУ
21 мая 2021 16:48  [597] Нижегородская область перевыполнила показатель по числу участников нацпроекта "Производительность труда"
Бизнес

Более 300 нижегородских компаний включено в реестр социальных с начала 2021 года

24 мая 2021 18:49  [142] Бизнес

Более 300 компаний включено в реестр социальных предприятий Нижегородской области с начала 2021 года. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Решение о включении в реестр субъектов, занятых в социальном предпринимательстве, принимает комиссия, созданная при региональном министерстве промышленности, торговли и предпринимательства. На основании этого перечня Федеральная налоговая служба вносит сведения о социальных предприятиях в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

"С начала года прошло семь заседаний комиссии. По результатам их работы 171 организация впервые получила статус социального предприятия, и еще 135 подтвердили статус. Но это не конечные итоги - на днях Минэкономразвития РФ продлило срок приема заявок, и теперь заявку на включение в реестр можно подать в течение всего года", - сообщил Андрей Саносян.

Участники реестра могут пользоваться мерами поддержки, специально разработанными для социального бизнеса в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Социальные предприниматели могут воспользоваться такими мерами поддержки, как бесплатные обучающие программы, реклама на экранах и билбордах в городе и области, грантовые конкурсы. В этом году социальные предприниматели могут претендовать на гранты до 500 тысяч рублей. Также предусмотрены консультационная поддержка, льготные кредиты, услуги по разработке сайтов, бизнес-планов, франшиз. Большое внимание уделяется образовательным и акселерационным программам, среди которых специализированные семинары, тренинги, мастер-классы, деловые игры и различные интенсивы по вопросам открытия бизнеса в социальной сфере, бухгалтерского и налогового учета, организации эффективных продаж, маркетингу, участия в закупках и другим", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Поддержку социальным предпринимателям в Нижегородской области оказывает региональный Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС НО). По итогам 2020 года Центр был признан лучшим в России и стал победителем Первой Национальной премии "Мой бизнес" в номинации "Лучший центр инноваций в социальной сфере".

Подробная информация о мерах поддержки для социальных предпринимателей, а также о порядке подачи заявления в реестр социальных предприятий доступна на сайте ЦИСС52.РФ, в разделе "Поддержка". Также подробнее о вступлении в реестр можно узнать по телефонам: 8 (831) 429-07-25, 8 (930) 700-08-55.

В регионе действует национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", благодаря которому предприниматели получают консультационную, информационную, имущественную, финансовую поддержку. В рамках нацпроекта были открыты центр "Мой бизнес" и его филиалы в 31 муниципалитете.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Основная задача нацпроекта — увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Социальные проекты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Другая нижегородская филармония им. Ростроповича
20 мая 2021 20:39"Другая" нижегородская филармония им. Ростроповича
Архив
Искуситель 26 мая КЗ Юпитер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph