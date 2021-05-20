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Общество

Минэкологии выявило нарушения при складировании мусора в Нижегородской области

24 мая 2021 19:05  [90] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров провел выездное совещание с региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и муниципалитетами. Об этм сообщили в пресс-службе правительства области.

В состав комиссии вошли депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Ефремцев, представители природоохранной прокуратуры, ГЖИ, а также региональные операторы и главы районов.

Специалисты осмотрели содержание контейнерных площадок в Кстовском, Лысковском, Княгининском и Сергачском районах. Было зафиксировано ненадлежащее содержание территории контейнерных площадок и отсутствие организованных мест накопления во всех четырех районах.

"В последнее время мы фиксируем большое количество жалоб от населения. По итогу проверки региональным операторам было дано поручение при вывозе отходов обратить особое внимание на соблюдение санитарных норм, увеличить частоту вывоза и количество техники. Муниципалитетам же требуется своевременно направлять заявки на вывоз коммунальных отходов с общественных территорий по заключенным с региональными операторами договорам и тщательнее следить за состоянием мест складирования отходов", - сказал Денис Егоров.

"В случае выявления переполнения контейнеров для ТКО и бункеров по вине региональных операторов муниципалитеты должны фиксировать указанный факт и принимать меры административного воздействия в рамках имеющихся полномочий. Поэтому необходимо объединять усилия органов местного самоуправления и региональных операторов, чтобы ликвидировать те свалки, которые образуются", - добавил министр.

"Те площадки, которые мы осмотрели сегодня, действительно, красноречиво говорят об отсутствии взаимодействия между региональным оператором и местной властью. Безусловно, претензии можно предъявить и тем, и другим, но люди от этого страдать не должны. Качество жизни должно улучшаться. Я как депутат буду продолжать отрабатывать все сигналы жителей, чтобы не допускать повторения ситуации", - отметил Александр Ефремцев.

Напомним, традиционный месячник по благоустройству в регионе продлен до 1 июня. В рамках месячника уже вывезено свыше 32 тысяч кубометров мусора. В ходе селекторного совещания с представителями всех районных администраций области была проанализирована ситуация, сложившаяся на контейнерных площадках. По данным региональных операторов, объемы ТКО с начала месячника выросли в два раза.

Размер штрафа за ненадлежащее предоставление услуги по вывозу твердых коммунальных отходов в отношении регионального оператора составляет от 5 000 до 10 000 рублей. В части содержания мест накопления ТБО – до 40 000 рублей.

По итогам выездного совещания Минэкологии региона подготовит информацию о фактах выявленных нарушений и направит ее в природоохранную прокуратуру, на основании чего будут приняты меры прокурорского реагирования.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года.

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Теги:
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