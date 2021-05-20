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Бизнес

"Хотелось бы особо отметить вклад предпринимательского сообщества в развитие региона", - Глеб Никитин

26 мая 2021 08:35  [88] Бизнес
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с днем российского предпринимательства.

"В год 800-летия Нижнего Новгорода мне особо хотелось бы отметить вклад предпринимательского сообщества в развитие региона. "Всероссийским торжищем" называли знаменитую Нижегородскую ярмарку, которая на долгие годы стала символом удали и размаха нашего купечества. Сюда съезжались предприниматели со всей России и из зарубежных стран, заключались миллионные сделки и выставлялись последние технические новики. Обликом многих городских пространств мы обязаны именно ярмарке", - говорится в его поздравлении.

"На долгие годы вошло в поговорку "честное купеческое слово", ставшее воплощением верности договоренностям. Истинные предприниматели думали не только о личной выгоде, но и активно занимались благотворительностью и попечительством, строили больницы, сиротские дома, приюты, школы", - отметил Глеб Никитин.

"Лучшие традиции российского предпринимательства вполне актуальны и в современном мире. Многие из вас в период пандемии проявили себя как социально ответственный бизнес, готовый подставить плечо в сложные времена. И это притом, что вам самим пришлось пройти серьезную проверку на прочность. Вместе с вами мы разрабатывали и внедряли меры поддержки. Именно Нижегородская область стала первой в стране, где появились прямые меры помощи. Это помогло сохранить немало рабочих мест", - сказано в поздравительной речи главы региона.

"Даже в пандемию кто-то не боялся вкладывать в новое. За 2020 год объем инвестиций в основной капитал нижегородского бизнеса вырос больше чем на 20%. Это один из лучших показателей в стране. Инвесторы видят в Нижегородской области хорошие перспективы. Впереди - новые шаги по созданию комфортных условий для бизнеса. Хочу пожелать вам и вашему бизнесу процветания, стабильности, хороших доходов, надежных партнеров и благодарных клиентов", - резюмировал Глеб Никитин.

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Теги:
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