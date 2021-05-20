Нижегородский бизнес приглашают присоединиться к всероссийскому флешмобу

Торгово-промышленная палата (ТПП) России запустила флешмоб, приуроченный ко Дню российского предпринимательства, который ежегодно отмечается 26 мая.
Для участия во флешмобе необходимо разместить в любой социальной сети видеопоздравление предпринимателей с профессиональным праздником, сопроводив его хештегами #БизнесГордостьСтраны и #ГоржусьБизнесомРоссии.
В День российского предпринимательства Торгово-промышленная палата организует серию мероприятий, включающих насыщенную деловую, научно-практическую и программу с целью подчеркнуть роль и значимость предпринимательства в России.
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