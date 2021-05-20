Начато серийное производство автомобиля "ГАЗель NN"
ДК Ленина в Канавине может стать жилым домом
Получены разрешения на вылеты в Болгарию, Германию и Грецию
Названы сроки строительства новых линий метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 25 мая 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
25 мая 2021 11:55  [67] Платежная система "Таможенная карта": в I квартале 2021 года отмечает рост оборотов платежей
25 мая 2021 11:37  [63] "Красное Сормово" в I квартале снизило чистую прибыль в 1,6 раза
25 мая 2021 11:01  [82] Банк "Открытие" увеличивает портфель кредитов МСБ в Нижегородской области
25 мая 2021 10:45  [124] "МегаФон" запустит частную LTE-сеть на Лебединском горно-обогатительном комбинате
25 мая 2021 10:21  [82] Нижегородский бизнес приглашают присоединиться к всероссийскому флешмобу
24 мая 2021 20:34  [902] Нижегородский земельный совет одобрил 21 заявку для инвестпроектов
24 мая 2021 20:16  [320] Производство спецавтомобилей создадут в Автозаводском районе за 200 млн рублей
24 мая 2021 20:02  [431] Резидент ТОСЭР "Володарск" расширит производство, вложив 88 млн рублей
24 мая 2021 18:49  [335] Более 300 нижегородских компаний включено в реестр социальных с начала 2021 года
24 мая 2021 18:34  [260] Нижегородская область увеличила товарооборот со странами дальнего зарубежья на 5%
Бизнес

Банк "Открытие" увеличивает портфель кредитов МСБ в Нижегородской области

25 мая 2021 11:01  [82] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Банк "Открытие" увеличивает портфель кредитов МСБ в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, кредитный портфель банка в сегменте малого и среднего бизнеса по итогам I квартала 2021 года превысил 4,5 млрд рублей.

Объем кредитов, выданных банком "Открытие" предпринимателям Нижегородской области за первые три месяца этого года, составил 1,170 млрд рублей, что на 138% превышает показатель за аналогичный период 2020 года.

Общий портфель кредитов, выданных банком "Открытие" российским предпринимателям, увеличился за квартал на 10%, а за год – на 23%. При этом совокупный портфель кредитов МСБ, выданных российскими банками, по данным регулятора вырос за январь и февраль на 4,1%. По прогнозу банка "Открытие", за I квартал рост составит 6,2%.

"Одним из драйверов роста в I квартале стало активное развитие экспресс-кредитов, оформляемых онлайн – за год объем их выдачи увеличился на 80%. Кроме того, влияние оказал рост кредитования в рамках госпрограмм, в I квартале этого года таких кредитов было выдано на 44% больше, чем за аналогичный период 2020. Их доля в выдачах составила 43%, тогда как в I квартале прошлого года находилась на уровне 32%. При этом количество клиентов, которые воспользовались кредитом по госпрограмме, выросло в 9,4 раз", - сказала директор департамента кредитных продуктов и технологий для малого и среднего бизнеса банка "Открытие" Елена Куроптева.

"Также наши клиенты охотно пользовались лимитными продуктами – возобновляемыми кредитными линиями и овердрафтами – которые позволяют зафиксировать ставку на весь срок договора. При этом они пользуются необходимым объемом кредитных средств в рамках одобренного лимита, не переплачивая за всю сумму кредита. За 2020 год наш портфель кредитов малому и среднему бизнесу вырос на 19%. В этом году мы продолжаем внимательно следить за положением наших клиентов – предпринимателей и постоянно работаем над улучшением продуктов для них", - добавила она.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Другая нижегородская филармония им. Ростроповича
20 мая 2021 20:39"Другая" нижегородская филармония им. Ростроповича
Архив
Искуситель 26 мая КЗ Юпитер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph