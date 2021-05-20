Банк "Открытие" увеличивает портфель кредитов МСБ в Нижегородской области Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Банк "Открытие" увеличивает портфель кредитов МСБ в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, кредитный портфель банка в сегменте малого и среднего бизнеса по итогам I квартала 2021 года превысил 4,5 млрд рублей.

Объем кредитов, выданных банком "Открытие" предпринимателям Нижегородской области за первые три месяца этого года, составил 1,170 млрд рублей, что на 138% превышает показатель за аналогичный период 2020 года.

Общий портфель кредитов, выданных банком "Открытие" российским предпринимателям, увеличился за квартал на 10%, а за год – на 23%. При этом совокупный портфель кредитов МСБ, выданных российскими банками, по данным регулятора вырос за январь и февраль на 4,1%. По прогнозу банка "Открытие", за I квартал рост составит 6,2%.

"Одним из драйверов роста в I квартале стало активное развитие экспресс-кредитов, оформляемых онлайн – за год объем их выдачи увеличился на 80%. Кроме того, влияние оказал рост кредитования в рамках госпрограмм, в I квартале этого года таких кредитов было выдано на 44% больше, чем за аналогичный период 2020. Их доля в выдачах составила 43%, тогда как в I квартале прошлого года находилась на уровне 32%. При этом количество клиентов, которые воспользовались кредитом по госпрограмме, выросло в 9,4 раз", - сказала директор департамента кредитных продуктов и технологий для малого и среднего бизнеса банка "Открытие" Елена Куроптева.

"Также наши клиенты охотно пользовались лимитными продуктами – возобновляемыми кредитными линиями и овердрафтами – которые позволяют зафиксировать ставку на весь срок договора. При этом они пользуются необходимым объемом кредитных средств в рамках одобренного лимита, не переплачивая за всю сумму кредита. За 2020 год наш портфель кредитов малому и среднему бизнесу вырос на 19%. В этом году мы продолжаем внимательно следить за положением наших клиентов – предпринимателей и постоянно работаем над улучшением продуктов для них", - добавила она.