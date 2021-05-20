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Общество

Новое оборудование для поиска пропавших получат спасатели из Арзамаса

25 мая 2021 11:18  [75] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Новое оборудование для поиска пропавших получат спасатели и волонтеры из Арзамаса. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, накануне штаб поисково-спасательного отряда "Рысь" в Арзамасе посетили замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов и мэр города Александр Щелоков.

Арзамасский отряд "Рысь" объединяет более 200 человек, которые занимаются поиском пропавших людей не только в районе, но и на территории всего региона. С 2018 года в адрес ПСГ "Рысь-Арзамас" поступило 184 заявки. Арзамасские добровольцы разыскали 30 человек.

По словам командира ПСГ "Рысь-Арзамас" Виталия Андронюка, одним из приоритетных направлений работы отряда является профилактика. Беседы с детьми ведутся уже четвертый год. Так, добровольцы посетили более 20 школ Арзамаса, выезжали в школы районов.

Замгубернатора и глава города приняли решение пополнить техническое оснащение спасателей. Новым оборудованием смогут воспользоваться и волонтеры.

"Отмечу очень ответственное и серьезное отношение к делу, наличие четких регламентов и тщательной подготовки личного состава, готового оказывать содействие органам чрезвычайного реагирования. Будем и дальше содействовать ПСГ "Рысь" в их непростой, но такой нужной работе. Хочется, чтобы слова "Найден. Жив" звучали чаще", - отметил Дмитрий Краснов.

Напомним, в 2019 году за большой вклад в поисково-спасательную деятельность, профилактику детской безопасности ПСГ "Рысь-Арзамас" была вручена благодарность губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

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