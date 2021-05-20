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Бизнес

"Красное Сормово" в I квартале снизило чистую прибыль в 1,6 раза

25 мая 2021 11:37  [72] Бизнес

Фото: Завод "Красное Сормово"

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Завод "Красное Сормово" (Нижний Новгород, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) по итогам I квартала 2021 года снизил чистую прибыль в 1,6 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года – до 164,29 млн рублей. Об этом сообщается в ежеквартальном отчете завода.

Прибыль до налогообложения также сократилась в 1,6 раза и составила 207,5 млн рублей.

Выручка завода в январе-марте составила 2,239 млрд рублей, что на 13% меньше, чем год назад, прибыль от продаж снизилась на 27,2% - до 212,74 млн рублей, себестоимость – на 7,1% - до 1,958 млрд рублей.

Кредиторская задолженность предприятия увеличилась с начала года на 13,6% и составила на 1 апреля 5,98 млрд рублей, дебиторская задолженность выросла на 43,5% - до 6,921 млрд рублей.

Завод "Красное Сормово" – один из старейших российских судостроительных заводов, основанный в 1849 году. Сегодня судоверфь строит суда коммерческого флота, отвечающие требованиям международных конвенций по надежности и безопасности.

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Теги:
Красное Сормово Финансовые итоги
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