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Бизнес

Платежная система "Таможенная карта": в I квартале 2021 года отмечает рост оборотов платежей

25 мая 2021 11:55  [73] Бизнес

Платежная система "Таможенная карта": в I квартале 2021 года отмечает рост оборотов таможенных платежей. Об этом сообщают аналитики "Таможенной карты" (входит в группу банка "Открытие").

Согласно информации, они отмечают опережающий рост таможенных платежей в импорте отраслей "электроника и электротовары", "продовольственная продукция" и "непродовольственные товары". Лидером по оборотам по-прежнему является автомобильная отрасль.

Согласно оборотам клиентов-импортеров платежной системы "Таможенная карта", импорт легковых автомобилей в I квартале 2021 года увеличился на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Доля автопрома в общем объеме оборотов по импорту составила 32,2%. Отраслевой рост импорта обусловлен стабилизацией глобальных цепочек поставок, постепенным восстановлением рынка, а физические объемы импорта в первые три месяца текущего года закрыли образовавшийся в 2020 году дефицит на рынке автомобилей.

Второе место по оборотам таможенных платежей в I квартале 2021 года занимают электроника и электротовары. Объем оборотов увеличился на 45% к 2020 году. Сохранение лидерских позиций автопрома и электроники ожидаемо и закономерно: аналитики "Таможенной карты" считают, что этому способствует высокий спрос и планомерный рост цен на товары данных сегментов.

По итогам I квартала также заметным был рост оборотов таможенных платежей в сегментах «продовольственная продукция» и "непродовольственные товары": он составил 16%. Однако доли этих отраслей в общем объеме оборотов платежей по итогам квартала уменьшились на 1 п.п. и 1,4 п.п. соответственно.

Уменьшение доли при росте объемов денежных перечислений обусловлено волатильностью рубля, повлиявшей на весь импорт в целом. Вместе с тем, эксперты наблюдают восстановление покупательского спроса как на рынке "продовольственной продукции", так и на рынке "непродовольственных товаров", что побудило представителей компаний-импортеров нарастить поставки на территорию РФ.

Также аналитики "Таможенной карты" отмечают существенный рост оборотов в отрасли "медицина и фармацевтика" (+76%), что свидетельствует о восстановлении товарного потока и успешном внедрении системы маркировки лекарственных препаратов.

"Итоги первого квартала текущего года подтвердили наши прогнозы в части постепенного восстановления российской экономики и роста объемов импорта. Рост доли платежной системы "Таможенная карта" в общем объеме таможенных платежей, которая составила 15,2%, свидетельствует о доверии бизнеса к компании и о востребованности сервисов, запускаемых нами в рамках цифровой трансформации", - отметил генеральный директор "Таможенной карты" Андрей Возмилов.

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