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Общество

Высокая пожароопасность лесов в Нижегородской области сохранится до конца недели

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Высокая пожароопасность лесов в Нижегородской области сохранится до конца недели. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, с 26 по 29 мая в регионе сохраняется высокая пожароопасность лесов и торфяников (IV класс).

В этой связи возможно возникновение чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области.

В частности, прогнозируется возникновение природных пожаров. Прогнозируется увеличение количества очагов и
площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи.

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Теги:
Лесные пожары Пожар
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