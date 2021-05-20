Высокая пожароопасность лесов в Нижегородской области сохранится до конца недели Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Высокая пожароопасность лесов в Нижегородской области сохранится до конца недели. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, с 26 по 29 мая в регионе сохраняется высокая пожароопасность лесов и торфяников (IV класс).

В этой связи возможно возникновение чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области.

В частности, прогнозируется возникновение природных пожаров. Прогнозируется увеличение количества очагов и

площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи.