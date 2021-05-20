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Высокая пожароопасность лесов в Нижегородской области сохранится до конца недели. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
Согласно информации, с 26 по 29 мая в регионе сохраняется высокая пожароопасность лесов и торфяников (IV класс).
В этой связи возможно возникновение чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области.
В частности, прогнозируется возникновение природных пожаров. Прогнозируется увеличение количества очагов и
площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи.
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