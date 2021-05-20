"Коронавирус - заболевание непредсказуемое, лучше иметь защиту", - Соломон Апоян Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Коронавирус - заболевание непредсказуемое, лучше иметь защиту", - заявил главный врач Нижегородского областного центра (НОЦ) по борьбе со СПИДом Соломон Апоян, комментируя свой опыт вакцинации от Covid-19.



По его словам, поскольку в лаборатории НОЦ делают анализы на коронавирус, сотрудников центра привили от коронавируса в первую очередь.

"Во время первой прививки ничего не было, все нормально, все прошло ровно. Вторую прививку "Спутником V" я делал 30 декабря. Как видите, - живой, здоровый, хвост не вырос, ничего страшного со мной не случилось. Был насморк, который прошел уже на следующий день", - сказал Соломон Апоян.

По словам главврача, вакцина безопасна. Очень многие люди старшего поколения уже сделали прививку, и у всех все прошло хорошо.

"Всем рекомендую вакцинироваться. Надо прививаться, поскольку заболевание непредсказуемое, лучше иметь защиту. Ученые взяли аденовирус, внедрили частичку гена от коронавируса, теперь при вводе вакцины в организм формируется иммунный ответ, у человека начинают вырабатываться антитела", - резюмировал Соломон Апоян.