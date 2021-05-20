ЕРКЦ сообщает о случаях мошенничества от лица компании Общество

ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ) сообщает о случаях мошенничества от лица компании.

Согласно информации, мошенники, используя название компании и логотип направляют заведомо ложную информацию на электронные адреса клиентов.

ЕРКЦ напоминает, что рассылка квитанций осуществляется с электронного адреса: erkc@esplus.ru. Вся официальная информация размещается на сайте компании (www.erkc-dzr.ru). Ссылка на данный сайт ежемесячно размещается на квитанции ЕРКЦ, а также указывается при рассылке электронных платежных документов.

Вход в личный кабинет клиента осуществляется только через сайт компании. Адрес для авторизации в личном кабинете клиента https://lkk.erkc-dzr.ru/site/login. Оплата по квитанциям ЕРКЦ осуществляется по указанным в квитанции реквизитам. Сервисы для оплаты квитанций ЕРКЦ без комиссии: на сайте компании в личном кабинете https://lkk.erkc-dzr.ru/site/login и без регистрации https://lkk.erkc-dzr.ru/payment/asapi-ls-set; офисы продаж и обслуживания клиентов ЕРКЦ, окна ЕРКЦ в МФЦ, пункты приема платежей ЕРКЦ (адреса и режим работы указаны на сайте компании https://www.erkc-dzr.ru/contacts/).

ЕРКЦ убедительно просит клиентов компании соблюдать бдительность и не открывать письма, которые приходят с незнакомых электронных адресов, не переходить по сомнительным ссылкам в интернете, предлагающим несуществующие сервисы. Это поможет гражданам защитить свои персональные данные и сохранить финансы.