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Общество

ЕРКЦ сообщает о случаях мошенничества от лица компании

25 мая 2021 12:37  [93] Общество

ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ) сообщает о случаях мошенничества от лица компании.

Согласно информации, мошенники, используя название компании и логотип направляют заведомо ложную информацию на электронные адреса клиентов.

ЕРКЦ напоминает, что рассылка квитанций осуществляется с электронного адреса: erkc@esplus.ru. Вся официальная информация размещается на сайте компании (www.erkc-dzr.ru). Ссылка на данный сайт ежемесячно размещается на квитанции ЕРКЦ, а также указывается при рассылке электронных платежных документов.

  1. Вход в личный кабинет клиента осуществляется только через сайт компании. Адрес для авторизации в личном кабинете клиента https://lkk.erkc-dzr.ru/site/login.
  2. Оплата по квитанциям ЕРКЦ осуществляется по указанным в квитанции реквизитам.
  3. Сервисы для оплаты квитанций ЕРКЦ без комиссии: на сайте компании в личном кабинете https://lkk.erkc-dzr.ru/site/login и без регистрации https://lkk.erkc-dzr.ru/payment/asapi-ls-set; офисы продаж и обслуживания клиентов ЕРКЦ, окна ЕРКЦ в МФЦ, пункты приема платежей ЕРКЦ (адреса и режим работы указаны на сайте компании https://www.erkc-dzr.ru/contacts/).

ЕРКЦ убедительно просит клиентов компании соблюдать бдительность и не открывать письма, которые приходят с незнакомых электронных адресов, не переходить по сомнительным ссылкам в интернете, предлагающим несуществующие сервисы. Это поможет гражданам защитить свои персональные данные и сохранить финансы.

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