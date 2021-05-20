ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ) сообщает о случаях мошенничества от лица компании.
Согласно информации, мошенники, используя название компании и логотип направляют заведомо ложную информацию на электронные адреса клиентов.
ЕРКЦ напоминает, что рассылка квитанций осуществляется с электронного адреса: erkc@esplus.ru. Вся официальная информация размещается на сайте компании (www.erkc-dzr.ru). Ссылка на данный сайт ежемесячно размещается на квитанции ЕРКЦ, а также указывается при рассылке электронных платежных документов.
ЕРКЦ убедительно просит клиентов компании соблюдать бдительность и не открывать письма, которые приходят с незнакомых электронных адресов, не переходить по сомнительным ссылкам в интернете, предлагающим несуществующие сервисы. Это поможет гражданам защитить свои персональные данные и сохранить финансы.
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