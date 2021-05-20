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Общество

"Молодежь всегда была и остается движущей силой общественного развития", - Евгений Люлин

25 мая 2021 12:55  [96] Общество
Евгений Люлин

Евгений Люлин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Молодежь всегда была и остается движущей силой общественного развития", - заявил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин, посетив с рабочим визитом 24 мая Дзержинск. В рамках мероприятия спикер регионального парламента встретился с представителями молодежных организаций региона.

Согласно информации, среди участников встречи также были глава города Дзержинска Иван Носков, заместитель председателя городской Думы Дзержинска Александр Парамонов, представители Молодежного парламента при Заксобрании.

В ходе обсуждения ребята рассказали о различных социально значимых проектах, в реализации которых они принимают участие. Так, представители общественной организации "Волонтеры Победы" поделились информацией о мероприятиях, которые были организованы ко дню Победы. Среди них акция "Трамвай Победы"- трамвай, с символикой праздника, который курсировал в преддверии дня Победы.

Примечательно, что вагоновожатый и кондуктор были одеты в форму военных лет. В салоне трамвая выступали артисты и музыканты, были организованы интерактивные программы. Еще одна акция, в которой принимали участие ребята, - "Всем двором". Её цель – возрождение традиций проведения дворовых праздников, посвященных дню Победы. Подобные мероприятия проходили во всех районах города, объединив разные поколения нижегородцев и сделав территориальные общественные самоуправления центрами организации досуга людей.

Также на мероприятии председателю регионального парламента было представлено мобильное приложение "МЫ". Сегодня это открытый клуб активных людей, которые объединяются для обсуждения и реализации социально значимых проектов. Более ста лидеров платформы, которые будут определяться исходя из личного вклада в общее дело по итогам каждого месяца, получают призы, денежные гранты, дополнительные возможности для образования и другие бонусы.

Для самых активных пользователей по итогам рейтинга предусмотрены 5 грантов в размере от 20 до 50 тысяч рублей, подписки на популярные онлайн-сервисы, а также билеты на спортивные и культурные события региона. Кроме того, за участие в специальных событиях внутри приложения пользователям будут начисляться "Доброрубли", которые можно будет потратить на эксклюзивные предложения от 65 коммерческих и государственных организаций.

Среди социальных инициатив, к которым можно присоединиться и заработать баллы активностей уже сейчас, - волонтерская помощь врачам в больницах и поликлиниках, сбор информации о ямах на дорогах Нижнего Новгорода, акция по благоустройству городских территорий, поддержка приютов для животных и многое другое. За время существования проекта его участниками стали более 8 тысяч человек.

Еще несколько проектов, о которых рассказали активисты из общественной организации "Меняющие мир", касались тем экологии. Среди них акция "#Безбумаги". В ходе ее реализации в 5 регионах страны было установлено 55 экоконтейнеров для сбора макулатуры в социальных учреждениях, 30 из которых в Нижегородской области. Только в Дзержинске проект "#Безбумаги" ежемесячно собирает более 500 кг в месяц макулатуры, которая вывозится подрядчиком на дальнейшую переработку.

Также организацией проведены международная акция "Неделя без бумаги" с участием более 30 тысяч человек из 14 регионов России и Украины и акция "Батарейки, сдавайтесь". Цель – накопление батареек в социальных учреждениях, общественных организациях Нижегородской области для дальнейшей передачи их на переработку. Вывезено более 1 тонны батареек на переработку в марте 2020 года.

"Идея провести сегодняшнее мероприятие принадлежит Молодежному парламенту. Сегодня общественные организации рассказали о проектах, которые они реализуют. Все они интересные и разноплановые. Это показывает, что интересы у молодёжи различны. При этом все проекты нацелены на то, чтобы быть полезными людям, городу, стране. Я не устану повторять, что молодежь всегда была и сегодня остаётся движущей силой общественного развития. Их неравнодушие и активность помогают решать проблемы, менять жизнь к лучшему. В прошлом году мы все пережили пандемию коронавируса, во время которой проявились лучшие качества нашей молодежи – отзывчивость к чужой беде, ответственность, смелость", - подчеркнул Евгений Люлин.

"Добровольцы, волонтеры, члены общественных организаций объединялись, чтобы участвовать в социальной работе. Это очень важное направление, которое мы будем поддерживать. В ходе состоявшегося диалога мы договорились, что такие встречи будут регулярны. Будем говорить не только об успехах и достижениях, но также о проблемах, с которыми сталкиваются молодёжные общественные организации. Будем обсуждать, и помогать, чтобы ребята могли идти дальше – придумывать и запускать новые проекты, осваивать новые виды деятельности", - резюмировал он.

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Теги:
Законодательное собрание Молодёжный парламент Молодежь
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