Нижегородка Екатерина Герасимова победила на конкурсе "Лидеры интернет-коммуникаций" Общество

Фото: пресс-служба АНО

Нижегородка Екатерина Герасимова победила на всероссийском конкурсе "Лидеры интернет-коммуникаций". Об этом сообщает АНО "Диалог".

Согласно информации, всего по итогам всех этапов конкурса победителями стали 52 человека, в том числе 5 – из Приволжского федерального округа.

В церемонии награждения приняли участие: первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и генеральный директор АНО "Диалог" Алексей Гореславский.

"Мы договорились, что полные данные на всех финалистов, на всех 137 человек, у нас разбирают все ключевые руководители крупнейших компаний. Если до этого вы конкурировали друг с другом, то теперь за вас началась конкуренция", – сказал Сергей Кириенко.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил широкий охват конкурса. "Конкурс прошел через всю Россию, каждый ее регион. Мы развиваем технологическую инфраструктуру, чтобы люди в любой точке России имели качественную интернет-связь и возможность пользоваться плодами цифровизации. Также повышается роль государственной интернет-коммуникации. Власть должна видеть и слышать людей на всех площадках в любой точке страны", – сказал он.

На финальном этапе работу участников конкурса в качестве эксперта оценивал руководитель Центра управления регионом Нижегородской области (ЦУР) Алексей Ушаков.

"По итогам всех этапов конкурса победителями стали 52 человека, в том числе 5 – из Приволжского федерального округа. Это отличный результат. Участники показали высокий уровень компетенций, они умеют работать в современном информационном пространстве, анализировать, успешно реализовывать свои проекты", – отметил Алексей Ушаков.

Конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций" проводится АНО "Диалог" при поддержке АНО "Россия – страна возможностей". Победители получат возможность трудоустроиться на вакантные позиции в структуре АНО "Диалог", пресс-службах региональных органов исполнительной власти, в компаниях-партнерах, смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, наставников конкурса, а также станут участниками образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций.