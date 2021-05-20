Следователи проверяют информацию об укусе ребенка бродячей собакой в Дзержинске Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Следователи проверяют информацию об укусе ребенка бродячей собакой в Дзержинске. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, в одном из сообществ в соцсети была размещена публикация, что бездомная собака укусила 11-летнюю девочку за плечо.

Предполагается, что инцидент произошел 20 мая в школе, расположенной в пос. Смолино Володарского района Нижегородской области, во время урока физкультуры.

По данному факту следователями по городу Дзержинск организована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что ранее похожий случай произошел на Бору.