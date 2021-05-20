Получены разрешения на вылеты в Болгарию, Германию и Грецию
Еще один мост через Оку построят в Нижнем Новгороде
Названы сроки строительства новых линий метро
Начато серийное производство автомобиля "ГАЗель NN"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 25 мая 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
25 мая 2021 15:01  [89] Инвестор отреставрирует здание на ул. Славянской, а взамен получит земельный участок в аренду
25 мая 2021 14:56  [95] Первый этап благоустройства площади перед Московским вокзалом Нижнего Новгорода обойдётся в 140 млн рублей
25 мая 2021 14:51  [211] Новую систему работы травмпунктов разработали в Нижегородской области
25 мая 2021 14:22  [150] "Нижегородский водоканал" построит станцию снеготаяния в Нижегородском районе по концессии
25 мая 2021 13:41  [358] Нижегородский минздрав рассказал о причинах увеличения заболеваемости коронавирусом
25 мая 2021 13:33  [155] Дороги к 16 нижегородским больницам и поликлиникам отремонтируют до конца 2021 года
25 мая 2021 13:24  [141] Нижегородка Екатерина Герасимова победила на конкурсе "Лидеры интернет-коммуникаций"
25 мая 2021 12:55  [145] "Молодежь всегда была и остается движущей силой общественного развития", - Евгений Люлин
25 мая 2021 12:37  [140] ЕРКЦ сообщает о случаях мошенничества от лица компании
25 мая 2021 12:18  [129] "Коронавирус - заболевание непредсказуемое, лучше иметь защиту", - Соломон Апоян
Общество

Новую систему работы травмпунктов разработали в Нижегородской области

25 мая 2021 14:51  [211] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новую систему работы травмпунктов разработали в Нижегородской области. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в соцсети Instagram. 

Он добавил, что в регионе также проработан вопрос маршрутизации пациентов с травмами.

По словам Давида Мелик-Гусейнова, нововведения начнут внедрять уже с 1 июня 2021 года.

"Помощь будет оказываться 24/7 без прикрепления к месту регистрации", - написал министр.

Ранее сообщалось, что врачи будут проходить повышение квалификации при Приволжском исследовательском медицинском университете (ПИМУ).

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здоровье Травма
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Другая нижегородская филармония им. Ростроповича
20 мая 2021 20:39"Другая" нижегородская филармония им. Ростроповича
Архив
Искуситель 26 мая КЗ Юпитер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph