Новую систему работы травмпунктов разработали в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новую систему работы травмпунктов разработали в Нижегородской области. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в соцсети Instagram.

Он добавил, что в регионе также проработан вопрос маршрутизации пациентов с травмами.

По словам Давида Мелик-Гусейнова, нововведения начнут внедрять уже с 1 июня 2021 года.

"Помощь будет оказываться 24/7 без прикрепления к месту регистрации", - написал министр.

Ранее сообщалось, что врачи будут проходить повышение квалификации при Приволжском исследовательском медицинском университете (ПИМУ).