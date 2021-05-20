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Новую систему работы травмпунктов разработали в Нижегородской области. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в соцсети Instagram.
Он добавил, что в регионе также проработан вопрос маршрутизации пациентов с травмами.
По словам Давида Мелик-Гусейнова, нововведения начнут внедрять уже с 1 июня 2021 года.
"Помощь будет оказываться 24/7 без прикрепления к месту регистрации", - написал министр.
Ранее сообщалось, что врачи будут проходить повышение квалификации при Приволжском исследовательском медицинском университете (ПИМУ).
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