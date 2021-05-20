Инвестор отреставрирует здание на ул. Славянской, а взамен получит земельный участок в аренду Общество

главный дом Усадьбы Гусевых

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Инвестор отреставрирует здание на ул. Славянской, а взамен получит земельный участок в аренду. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на пленарном заседании первого всероссийского съезда городов фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер Фест".

По его словам, между правительством региона и ООО "ННДК "Мещера" заключено соглашение о сохранении ОКН регионального значения, который расположен на ул. Славянская, д. 4а.

Отмечается, что инвестор должен будет отреставрировать и приспособить для современного использования главный дом "Усадьбы Гусевых" в течение 10 месяцев. Предполагается адаптация здания к современным нормам безопасности.

После завершения работ на объекте, инвестору будет предоставлен земельный участок в Канавинском районе для строительства нового жилья.

"В год 800-летия Нижнего Новгорода проводится большая работа по восстановлению исторической среды. Объектов очень много, и мы стараемся использовать различные источники средств. Для этого, в частности, был разработан уникальный механизм, который позволяет стимулировать интерес к этому процессу инвесторов", – отметил Глеб Никитин.

По словам министра земельных и имущественных отношений Нижегородской области Сергея Баринова, компаниям, которые принимают на себя обязательства по сохранению ОКН, правительство предоставляет земельные участки в аренду без проведения торгов под масштабные инвестпроекты, если цена реставрации ОКН превышает рыночную стоимость необходимого земельного участка.

Напомним, с 21 по 29 мая в столице ПФО проходит первый всероссийский съезд "Том Сойер Фест".