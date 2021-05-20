ДК Ленина в Канавине может стать жилым домом
Начато серийное производство автомобиля "ГАЗель NN"
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Названы сроки строительства новых линий метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 25 мая 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
25 мая 2021 15:01  [91] Инвестор отреставрирует здание на ул. Славянской, а взамен получит земельный участок в аренду
25 мая 2021 14:56  [95] Первый этап благоустройства площади перед Московским вокзалом Нижнего Новгорода обойдётся в 140 млн рублей
25 мая 2021 14:51  [217] Новую систему работы травмпунктов разработали в Нижегородской области
25 мая 2021 14:22  [151] "Нижегородский водоканал" построит станцию снеготаяния в Нижегородском районе по концессии
25 мая 2021 13:41  [361] Нижегородский минздрав рассказал о причинах увеличения заболеваемости коронавирусом
25 мая 2021 13:33  [156] Дороги к 16 нижегородским больницам и поликлиникам отремонтируют до конца 2021 года
25 мая 2021 13:24  [142] Нижегородка Екатерина Герасимова победила на конкурсе "Лидеры интернет-коммуникаций"
25 мая 2021 12:55  [146] "Молодежь всегда была и остается движущей силой общественного развития", - Евгений Люлин
25 мая 2021 12:37  [141] ЕРКЦ сообщает о случаях мошенничества от лица компании
25 мая 2021 12:18  [131] "Коронавирус - заболевание непредсказуемое, лучше иметь защиту", - Соломон Апоян
Общество

Инвестор отреставрирует здание на ул. Славянской, а взамен получит земельный участок в аренду

25 мая 2021 15:01  [91] Общество
главный дом Усадьбы Гусевых

главный дом Усадьбы Гусевых

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Инвестор отреставрирует здание на ул. Славянской, а взамен получит земельный участок в аренду. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на пленарном заседании первого всероссийского съезда городов фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер Фест".

По его словам, между правительством региона и ООО "ННДК "Мещера" заключено соглашение о сохранении ОКН регионального значения, который расположен на ул. Славянская, д. 4а.

Отмечается, что инвестор должен будет отреставрировать и приспособить для современного использования главный дом "Усадьбы Гусевых" в течение 10 месяцев. Предполагается адаптация здания к современным нормам безопасности.

После завершения работ на объекте, инвестору будет предоставлен земельный участок в Канавинском районе для строительства нового жилья.

"В год 800-летия Нижнего Новгорода проводится большая работа по восстановлению исторической среды. Объектов очень много, и мы стараемся использовать различные источники средств. Для этого, в частности, был разработан уникальный механизм, который позволяет стимулировать интерес к этому процессу инвесторов", – отметил Глеб Никитин.

По словам министра земельных и имущественных отношений Нижегородской области Сергея Баринова, компаниям, которые принимают на себя обязательства по сохранению ОКН, правительство предоставляет земельные участки в аренду без проведения торгов под масштабные инвестпроекты, если цена реставрации ОКН превышает рыночную стоимость необходимого земельного участка.

Напомним, с 21 по 29 мая в столице ПФО проходит первый всероссийский съезд "Том Сойер Фест".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Инвестиции окн
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Другая нижегородская филармония им. Ростроповича
20 мая 2021 20:39"Другая" нижегородская филармония им. Ростроповича
Архив
Искуситель 26 мая КЗ Юпитер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph