"Ростелеком" и Мининский университет подписали соглашение о сотрудничестве Бизнес

Фото: пресс-служба компании

"Ростелеком" и Мининский университет подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, стороны намерены сотрудничать в сфере информационных технологий и проводить совместную работу по профориентации студентов. Документ подписали директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком" Александр Синелобов и и. о. ректора Мининского университета Виктор Сдобняков.

Совместная работа крупнейшего российского провайдера цифровых услуг и нижегородского вуза позволит Мининскому университету получить консультационную и техническую поддержку "Ростелекома", молодым людям – дополнительные знания и перспективы трудоустройства, а оператору связи – потенциальных специалистов.

"Сегодня цифровые технологии востребованы в любой профессии, и в первую очередь в отрасли связи. Наша компания заинтересована в квалифицированных специалистах, поэтому мы заключаем соглашения с вузами, чтобы готовить кадры, как говорится, со студенческой скамьи", - сказал директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком" Александр Синелобов.

"С "Ростелекомом" мы договорились сотрудничать в нескольких направлениях. Основное – образование. Для нас важно, чтобы выпускники обладали ключевыми для рынка труда компетенциями. И здесь очень значимая составляющая – получение студентами практики в одной из лидирующих компаний страны в этом секторе", - отметил и. о. ректора Мининского университета Виктор Сдобняков.

К началу учебного года провайдер обеспечит новой телекоммуникационной инфраструктурой все общежития Мининского университета. "Ростелеком" построит волоконно-оптические линии связи и оборудует здания точками доступа Wi-Fi. Студенты вуза смогут бесплатно пользоваться скоростным интернетом.