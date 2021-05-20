"Дополнительные требования к иностранным IT-компаниям помогут уравновесить права на цифровом рынке", - Владимир Распопов Экономика

"Дополнительные требования к иностранным IT-компаниям помогут уравновесить права на цифровом рынке", - заявил директор ГАУ НО "Центр координации проектов цифровой экономики" Владимир Распопов, комментируя внесение в Госдуму законопроекта о "приземлении" иностранных IT-компаний.

"Сегодня цифровое пространство стало неотъемлемой частью нашей жизни. А Россия - одна из самых привлекательных стран для ведения интернет-бизнеса. В нашей стране высокая доля пользователей разного контента от аудиовизуального до игрового. Отсюда у пользователей появляется потребность защищать свои права, в том числе, в интернете", - заметил он.

По словам Владимира Распопова, в работе с иностранными ИТ-компаниями может возникнуть ситуация, когда физического представительства у компании на территории РФ нет. И решение спора может откладываться на неопределенный срок. "Такая работа усложняет взаимодействие: иностранные компании, фактически подчиняясь законам зарубежных юрисдикций, могут игнорировать российские законы. Уравновесить права на цифровом рынке как раз и помогут дополнительные требования к иностранным IT-компаниям", - добавил он.

"В частности, в первую очередь наличие физического представительства компании на территории РФ. Кроме того, для нарушителей эффективной мерой может стать запрет на ограничении деловой активности: ограничение рекламы и проведения платежей в адрес недобросовестных иностранных IT-компаний", - резюмировал директор "Центра координации проектов цифровой экономики".

Напомним, что внесенным в Госдуму законопроектом предполагается обеспечить равные условия исполнения законодательства для российских и зарубежных игроков отечественного цифрового рынка.

Уже 28 мая профильный комитет Госдумы рассмотрит законопроект об условиях работы IT-гигантов в России.