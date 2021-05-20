НРО "Партия пенсионеров" заявила о начале предвыборной кампании на выборах в Госдуму Политика

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

НРО "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" заявила о начале предвыборной кампании на выборах в Госдуму. Об этом председатель партии Владимир Бураков заявил на пресс-конференции 25 мая.

По его словам, главными предвыборными лозунгами станут поддержка граждан старшего поколения и введение социального кодекса.

Как в свою очередь заявила руководитель НРО "Партия пенсионеров" Татьяна Богданова, в Нижнем Новгороде уже есть кандидаты для участия в выборах в Госдуму - это активные люди, которые готовы отстаивать интересы 1 млн нижегородских пенсионеров в парламенте.

Также она отметила, что НРО партии организовало в Нижнем Новгороде курсы для пожилых нижегородцев по повышению компьютерной грамотности. Для слушателей курсов доступна 16-часовая программа: специалистами ведется обучение работе со смартфоном и установленными приложениями, а также защите от киберпреступности.

Ранее сообщалось, что более 120 тысяч нижегородцев участвуют в праймериз "Единой России" в Госдуму и ЗС НО.

Сами выборы в Госдуму состоятся в сентябре текущего года. Гражданам предстоит избрать 11 глав регионов, а в 39 субъекта РФ - депутатов законодательных органов. Муниципальные избирательные кампании состоятся во всех регионах страны.