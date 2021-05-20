"Нижегородский водоканал" поделился с коллегами из других регионов технологией санации трубопроводов методом "Flexirohr" Общество

Специалисты "Нижегородского водоканала" поделились с коллегами из других регионов технологией санации трубопроводов методом "Flexirohr", сообщает пресс-служба компании.

Демонстрация современной технологии санации ветхих и предаварийных трубопроводов методом "Flexirohr" в Нижнем Новгороде собрала представителей семи водоканалов из районов Нижегородской области и разных регионов России. Организатором мероприятия выступил Нижегородский водоканал, который успешно применяет технологию для капитального ремонта коллекторов, в том числе на центральных улицах, например, Большой Покровской и Рождественской.



Суть метода заключается в том, что в старый коллектор пропускают новую синтетическую трубу Flexirohr, состоящую из наружной гофрированной и внутренней гладкой составляющих, выполненных из полиэтилена. Диаметры восстанавливаемых трубопроводов уменьшаются на 10%, но за счет низкой шероховатости внутренней поверхности трубы пропускная способность трубопроводов сохраняется.



"Этот метод удобен в первую очередь тем, что ремонт выполняется без производства земляных работ и, соответственно, перекрытия дорожного движения, а коллектор в процессе санации продолжает отводить сточные воды, - пояснил начальник Заречного канализационного эксплуатационного участка Вячеслав Вавилов. - Труба целиком перекрывает расстояние между колодцами, что в сочетании с высокой стойкостью к механическому истиранию значительно увеличивает срок дальнейшей эксплуатации".



В рамках демонстрации технологии сотрудники водоканала провели санацию ветхого участка керамического трубопровода, который отводит стоки от пакгаузов на Стрелке.



"Очень интересно было посмотреть, как технология используется в реальных условиях, - отметил директор по производству ОАО "Дзержинский Водоканал" Игорь Капранов. – Мы применяем в своей работе похожую технологию, но там трубопровод набирается отдельными отрезками, от чего может страдать герметичность. В этом плане метод, используемый Нижегородским водоканалом, надежнее, особенно при наличии грунтовых вод".

Преимущества отметили и представители водоканалов из других регионов.



"Технология интересная, и мы также планируем ее применять в самое ближайшее время, - сообщил начальник аварийно-диспетчерской службы водоканала города Рыбинск Ярославской области Василий Иванов. – Ситуации, при которых ремонт надо провести без остановки коллектора, возникают достаточно часто. Кроме того, такой метод позволяет обойтись без дополнительных раскопок, что особенно важно при большой глубине заложения трубопровода и большом числе смежных коммуникаций".



Гарантийный срок эксплуатации обновленного трубопровода составляет 50 лет.