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Общество

Волонтеры помогают нижегородцам принять участие в предварительном голосовании "Единой России"

25 мая 2021 17:13  [101] Общество

Волонтеры помогают нижегородцам в ходе предварительного голосования "Единой России", сообщает пресс-служба НРО партии.

Напомним, что процедура в Нижегородской области проходит полностью в электронном формате. Добровольцы оказывают поддержку, если возникают вопросы и сложности.

В частности, сегодня волонтеры работали в ТОС микрорайона "Усиловский" в Нижнем Новгороде.

Как отметил один из волонтеров Артем Фролов, если у жителей нет аккаунта на портале Госуслуг, то они помогаем создать его. "У кого-то не хватает определенных документов в личном кабинете, тогда вместе разбираемся и дополняем. Либо же помогаем уже проголосовать на сайте. К сожалению, не у всех сразу получается освоить современные технологии, а мы видим, что желания участвовать в общественных проектах у пожилых людей очень много. Во многих вопросах молодежь, конечно, более подкованная, лучше разбирается. Когда-то наши бабушки и дедушки нас чему-то учили, все объясняли, теперь пришла наша очередь", - добавил собеседник.

В Нижегородской области голосование проходит по максимально открытой модели. В нем могут принять участие все жители старше 18 лет, зарегистрированные в регионе. Голосование продлится до 20.00 30 мая. Для того, чтобы принять участие в процедуре, необходимо зарегистрироваться до 28 мая на официальном сайте pg.er.ru, пройдя верификацию через Госуслуги.

"Голосование занимает буквально несколько минут. Зашел на сайт с телефона, ознакомился со списком кандидатов по своему месту прописки и отдал свой голос. Благодаря предварительному голосованию жители могут познакомиться с кандидатами и их программами. Это ценный опыт для всех сторон процедуры: и участников, и избирателей. А для молодежи – это еще и отличная возможность проявить себя, показать свои достойные качества, презентовать программу", - подчеркнул директор Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области, участник предварительного голосования "Единой России" Игорь Седых.

В течение недели зарегистрированные избиратели могут проголосовать за выбранного кандидата на сайте pg.er.ru в электронных бюллетенях. Процедура регистрации и самого голосования довольно проста и понятна, занимает несколько минут. Проголосовать можно с помощью компьютера, планшета, телефона, находясь в любом месте. Система автоматически определит избирательный округ и сформирует личный кабинет. Именно в нем с 24 по 30 мая включительно будут доступны бюллетени для голосования.

Напомним, "Единая Россия" – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять "Единую Россию" на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня.

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Теги:
Волонтеры партии Праймериз
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