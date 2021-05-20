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Власти Нижнего Новгорода планируют отремонтировать Театральную лестницу к 1 июля

25 мая 2021 17:21  [118] Общество

Власти Нижнего Новгорода планируют отремонтировать Театральную лестницу к 1 июля, сообщает пресс-служба мэрии, со ссылкой на администрацию Нижегородского района областного центра.

По данным на 25 мая к ремонту лестницы уже приступили. До 1 июля необходимо на лестнице заменить ступени, восстановить штукатурку и внешний облик фонарей, установить новые опоры освещения и создать архитектурно-художественную подсветку.

Гарантия на выполненные работы составит пять лет

Во время ремонтных работ Театральная лестница будет перекрыта для безопасности граждан.

Напомним. что ранее глава города Юрий Шалабаев заявил, что в Нижнем Новгороде к 800-летию запланировано благоустройство более 30 пространств по нацпроекту "Жильё и городская среда", высадка деревьев и цветов, ремонт фасадов и дорог, установка лавочек и воркаутов. "Нижегородцы к юбилею должны получить благоустроенный, чистый и светлый город", – заявил Юрий Шалабаев.

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Теги:
Благоустройство Ремонтные работы
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