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Общество

Изменения в законодательстве о комплексном развитии территорий даст новый импульс строительству жилья, - Андрей Тарасов

25 мая 2021 17:29  [122] Общество

Изменения в законодательстве о комплексном развитии территорий должны дать новый импульс жилищному строительству. Об этом заявил заместитель председателя комитета нижегородского парламента по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Андрей Тарасов на заседании.

Как сообщает пресс-служба ЗС НО, в ходе внеочередного заседания комитета депутаты рассмотрели проект изменений в закон "О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и органами государственной власти области".

В соответствии с изменениями федерального законодательства в региональный закон предложено внести изменения, предоставляющие правительству Нижегородской области необходимые полномочия для активной деятельности в сфере комплексного развития территорий.

"Мы приступили к реализации на территории Нижегородской области новых норм федерального законодательства о комплексном развитии территорий. Эти меры должны дать новый импульс жилищному строительству, способствовать появлению новых рабочих мест. Важно создавать условия для формирования уровня рыночных цен на жилье, не превышающего существенно стоимости их строительства, расширения предложения на рынке жилья", - отметил Андрей Тарасов.

Стратегия социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года в числе ключевых показателей предусматривает снижение отношения стоимости жилья к совокупному семейному годовому доходу до двух раз (инновационный сценарий) к 2035 году.

Для повышения уровня доступности и качества жилищного фонда в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года органами государственной власти области обеспечиваются:
- вовлечение новых территорий в жилищное строительство с целью повышения качества жизни и создания комфортной среды для населения области;
- повышение эффективности использования застроенных территорий, а также вовлечение пустующих земельных участков внутри городских границ в проекты массовой жилой застройки;
- выполнение государственной программы по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации;
- деятельность регионального государственного оператора для решения проблем незавершенного строительства и реализации государственных программ повышения доступности жилья и другие меры.

"Реализуя намеченные планы мы будем увеличивать объемы строительства и качество нового жилья, а также стимулировать экономический рост, позволяющий повысить доходы граждан", - подчеркнул Андрей Тарасов.

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Теги:
Жилье Законодательное собрание Строительство
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