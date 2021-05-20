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Общество

Более 170 пришкольных лагерей и 10 загородных баз откроются на каникулах в Нижнем Новгороде

25 мая 2021 18:02  [86] Общество

Более 170 пришкольных лагерей и 10 загородных баз откроются на каникулах в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба администрации города.

Стоит отметить, что в текущем году созданы особые меры безопасности связанные, в том числе с эпидемической ситуацией.

Во-первых, все сотрудники должны сдать ПЦР-тесты, во-вторых, заполняемость лагеря не должна превышать 75%, а также все корпуса должны быть оборудованы санитайзерами и рециркуляторами.

Напомним, что в нижегородских загородных лагерях в этом году будет действовать система возврата 50% от стоимости путевки в пределах 20 тысяч рублей.

Всего в этом году в Нижнем Новгороде будет работать 174 пришкольных лагеря. Планируется, что во время летних каникул отдохнут более 20 тысяч юных нижегородцев.

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