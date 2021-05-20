Мощный ураган из магнитных бурь начался на Земле

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Фото: Лаборатория Рентгеновской астрономии Солнца

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Крупнейший за последние годы всплеск солнечной активности, регистрируется на Земле в течение последних нескольких дней. Об этом сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П.Н.Лебедева (ФИАН).

По информации ученых, пик солнечной активности пришёлся на 22 и 23 мая, когда за двое суток было зарегистрировано 17 солнечных вспышек, в том числе три вспышки класса M, который является предпоследним по силе класса солнечных вспышек. Часть из них была направлена на нашу планету.

Согласно модельным расчетам первое соприкосновение выброшенных солнечных масс с Землей произойдёт около 10 вечера во вторник 25 мая. Наиболее плотный выброс достигнет Земли утром, около 4 утра по московскому времени, 26 мая. Именно в этот период прогнозируются первые магнитные бури продолжительностью от 3 до 6 часов. В целом, возмущенное состояние магнитного поля может сохраниться до конца дня, 27 мая. После этого поле должно стабилизироваться и вернуться в невозмущённое состояние.

Напомним, что 26 мая также произойдет сразу три астрономических события, связанных с Луной: перигей (максимальное сближение с Землей), полнолуние и полное затмение Луны.

Это означает, что 26 мая мы увидим Суперлуну – самую большую Луну 2021 года. И не просто Суперлуну, а полное затмение Суперлуны.

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