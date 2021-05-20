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Компания "ТНС энерго НН" обновит мобильное приложение и дистанционные сервисы. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Согласно информации, в июне в мобильном приложении "ТНС энерго" появится возможность настроить уведомление, которое подскажет клиенту, что пришло время передать показания электросчетчика. Пользователь сам сможет выбрать удобное время, в которое ему будет приходить напоминание.
Данная функция будет доступна на устройствах с операционной системой Аndroid, а позже появится и на iOS-устройствах.
Обновления коснутся не только мобильного приложения, но и других дистанционных сервисов "ТНС энерго НН". Так, например, изменится форма заключения договора энергоснабжения. В форме пользователю необходимо будет указать паспортные данные и отметить, согласен ли он получать электронные счета вместо бумажных.
Также на сайте в разделе для бизнес-клиентов в мае была запущена форма заказа прибора учета для юридических лиц.
В разделе обратной связи "Написать обращение как частный клиент" на странице создания обращений клиенты компании уже сейчас могут моментально узнать баланс счета и дату последнего платежа, получить квитанцию повторно или исправить неверно переданные показания прибора учета. Кроме того, в ближайшее время появится функция умного поиска по тематике обращений.
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