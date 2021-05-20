"Нижегородские бизнесмены вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие области", - Евгений Люлин

Евгений Люлин
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Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с днем российского предпринимательства.
"Этот праздник призван отметить важность предпринимательства для развития как России, так и отдельных регионов. Для Нижегородской области эта сфера имеет ключевое значение. Наших предпринимателей во все времена отличал талант, настойчивость, упорство и благие намерения в своей деятельности. Мы гордимся щедрыми вкладами Рукавишниковых и Бугровых, славимся фамилиями Блиновых, Морозовых, Сироткиных, Шустовых, Таланцевых, Переплетчиковых и многих других нижегородских купцов и промышленников", - сказано в поздравлении.
"Сегодня в рядах предпринимателей решительные, ответственные, инициативные, энергичные и талантливые люди. Нижегородские предприниматели и бизнесмены продолжают вносить значительный вклад в социально-экономическое развитие области, повышать качество жизни земляков, модернизировать различные отрасли, создавать рабочие места в регионе, обогащать рынок разнообразными товарами и услугами и принимать активное участие в благотворительной деятельности", - говорится в поздравлении.
"Желаю крепкого здоровья, новых идей, развития и процветания вашему делу", - резюмировал Евгений Люлин.
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