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Общество

"Нижегородские бизнесмены вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие области", - Евгений Люлин

26 мая 2021 09:28  [32] Общество
Евгений Люлин

Евгений Люлин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с днем российского предпринимательства.

"Этот праздник призван отметить важность предпринимательства для развития как России, так и отдельных регионов. Для Нижегородской области эта сфера имеет ключевое значение. Наших предпринимателей во все времена отличал талант, настойчивость, упорство и благие намерения в своей деятельности. Мы гордимся щедрыми вкладами Рукавишниковых и Бугровых, славимся фамилиями Блиновых, Морозовых, Сироткиных, Шустовых, Таланцевых, Переплетчиковых и многих других нижегородских купцов и промышленников", - сказано в поздравлении.

"Сегодня в рядах предпринимателей решительные, ответственные, инициативные, энергичные и талантливые люди. Нижегородские предприниматели и бизнесмены продолжают вносить значительный вклад в социально-экономическое развитие области, повышать качество жизни земляков, модернизировать различные отрасли, создавать рабочие места в регионе, обогащать рынок разнообразными товарами и услугами и принимать активное участие в благотворительной деятельности", - говорится в поздравлении.

"Желаю крепкого здоровья, новых идей, развития и процветания вашему делу", - резюмировал Евгений Люлин.

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Теги:
Евгений Люлин Праздники
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